Про це він сказав Politico.

Саакашвілі підкреслив, що до арешту він почувався повністю здоровим.

"Коли я повернувся до Грузії в жовтні 2021 року після восьми років вигнання... я був здоровим, енергійним 54-річним чоловіком. Тоді мене негайно заарештувала грузинська влада, і відтоді я перебуваю у в’язниці на основі чуток і політично вмотивованих звинувачень у "зловживанні владою", які тільки Кремль і нинішній уряд Грузії вважають законними", - заявив політик.

Він наголосив, що під час ув’язнення його стан здоров’я різко погіршився.

"Я зараз умираю. Мене систематично катували, фізично та психологічно, і наразі в моєму тілі є докази отруєння важкими металами. Зараз я страждаю на вражаючу кількість із понад 20 серйозних хвороб, усі з яких розвинулися під час ув’язнення", - сказав Саакашвілі.