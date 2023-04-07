"Мене катували, труїли важкими металами": Саакашвілі заявив, що вмирає у в'язниці
Колишній президент Грузії, громадянин України Міхеїл Саакашвілі заявив, що вмирає. У політика діагностовано понад два десятки серйозних хвороб
Про це він сказав Politico.
Саакашвілі підкреслив, що до арешту він почувався повністю здоровим.
"Коли я повернувся до Грузії в жовтні 2021 року після восьми років вигнання... я був здоровим, енергійним 54-річним чоловіком. Тоді мене негайно заарештувала грузинська влада, і відтоді я перебуваю у в’язниці на основі чуток і політично вмотивованих звинувачень у "зловживанні владою", які тільки Кремль і нинішній уряд Грузії вважають законними", - заявив політик.
Він наголосив, що під час ув’язнення його стан здоров’я різко погіршився.
"Я зараз умираю. Мене систематично катували, фізично та психологічно, і наразі в моєму тілі є докази отруєння важкими металами. Зараз я страждаю на вражаючу кількість із понад 20 серйозних хвороб, усі з яких розвинулися під час ув’язнення", - сказав Саакашвілі.
- 10 лютого прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив про готовність країни прийняти на лікування колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. А згодом Європарламент закликав Грузію помилувати та звільнити Саакашвілі.
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