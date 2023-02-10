Польща заявила про готовність прийняти Саакашвілі на лікування

Про це він заявив 10 лютого під час конференції за підсумками засідання Європейської ради в Брюсселі.

"Польща ініціювала, і я говорив із багатьма прем'єр-міністрами на цю тему, пропозиції грузинському уряду, щоби Міхеїл Саакашвілі, колишній президент Грузії, міг лікуватися в Польщі", - сказав Моравецький.

Він також висловився побоювання, що Саакашвілі "в Грузії може зіткнутися з усім найгіршим".

"Якщо Грузія хоче розраховувати на позитивну відповідь на свої європейські прагнення, вона також повинна серйозно поставитися до цього звернення, яке вже формулюється дипломатичною службою Ради", - підкреслив польський політик.