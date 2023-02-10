Польща заявила про готовність прийняти Саакашвілі на лікування
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про готовність країни прийняти на лікування колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі
Про це він заявив 10 лютого під час конференції за підсумками засідання Європейської ради в Брюсселі.
"Польща ініціювала, і я говорив із багатьма прем'єр-міністрами на цю тему, пропозиції грузинському уряду, щоби Міхеїл Саакашвілі, колишній президент Грузії, міг лікуватися в Польщі", - сказав Моравецький.
Він також висловився побоювання, що Саакашвілі "в Грузії може зіткнутися з усім найгіршим".
"Якщо Грузія хоче розраховувати на позитивну відповідь на свої європейські прагнення, вона також повинна серйозно поставитися до цього звернення, яке вже формулюється дипломатичною службою Ради", - підкреслив польський політик.
- 6 лютого Верховна Рада підтримала звернення до Грузії із закликом про переведення експрезидента цієї країни, громадянина України Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон.
- 1 лютого президент Володимир Зеленський показав фотографії Саакашвілі, на яких він виглядає, м'яко кажучи, виснаженим. Український лідер заявив, що грузинська влада хоче смерті Саакашвілі.
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