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Верховна Рада закликала Грузію відпустити Саакашвілі на лікування за кордон

6 лютого, 2023 понедiлок
15:49
Україна на фото Міхеїл Саакашвілі

Верховна Рада підтримала звернення до Грузії із закликом про переведення експрезидента цієї країни, громадянина України Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За відповідний проєкт постанови віддали свої голоси 311 нардепів. 

Так, парламент закликає надати Уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитрові Лубінцю доступ до Саакашвілі, а також терміново перевести його на лікування за кордон до європейських чи американських медичних установ. 

Автори проєкту постанови вказують на те, що стан Саакашвілі критичний, про що свідчать висновки грузинських і міжнародних фахівців.

Новини
Верховна Рада
Грузія
Міхеїл Саакашвілі
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