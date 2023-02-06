Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За відповідний проєкт постанови віддали свої голоси 311 нардепів.

Так, парламент закликає надати Уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитрові Лубінцю доступ до Саакашвілі, а також терміново перевести його на лікування за кордон до європейських чи американських медичних установ.

Автори проєкту постанови вказують на те, що стан Саакашвілі критичний, про що свідчать висновки грузинських і міжнародних фахівців.