Це сталося під час пресконференції Зеленського з президентом Австрії Александером ван дер Белленом у Києві.

На світлинах, які президентові передали перед зустріччю з австрійським колегою і які він показав на камеру, Саакашвілі виглядає, м'яко кажучи, виснаженим.

"Публічне катування громадянина України. Я не обговорюю питання, за що заарештували колишнього президента Грузії, які наслідки цього для політики і демократії в Грузії. Це їхнє внутрішнє питання. Я говорю про арешт громадянина України Міхеїла Саакашвілі, якого публічно катують щоденно. Я думаю, що їх мета - його вбити", - заявив Зеленський.

Сам Саакашвілі сьогодні, 1 лютого, взяв участь у суді над ним. Він виступив по відеозв'язку з лікарні.

"Усі свої знання я віддав Грузії… Зараз я віддав своє здоров'я, і єдине, про що прошу, щоби дали мені можливість отримати адекватне лікування. Якщо потрібно, то я віддам своє життя. Мій стан різко погіршився", - сказав Саакашвілі, передає Грузія online.

При цьому експрезидент Грузії під час засідання підняв футболку, аби показати, як сильно він схуд.

Водночас на своїй сторінці у Facebook він звернувся до українського народу й попросив поховати його серце в Києві, якщо він не доживе до перемоги України.

"Мене катують і труять. Хочу звернутися до вас. Я пишаюся тим, що всі захоплюються українським народом, пишаюся, що президентом є Зеленський, я вдячний його офісу. Я абсолютно впевнений у нашій перемозі, але якщо я не доживу до перемоги, яка дуже близька, моє серце має бути поховано в Києві. Воно належить Україні. Слава Україні!" - заявив він.

Раніше радник президента Михайло Подоляк оголосив, що Україна офіційно пропонує передати Саакашвілі на лікування в Україну чи будь-яку іншу третю державу.

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