Офіційно пропонуємо Грузії передати нам Саакашвілі, - Подоляк
Радник президента Михайло Подоляк оголосив, що Україна офіційно пропонує передати Михеїла Саакашвілі на лікування в Україну чи будь-яку іншу третю державу та заявив, що уряд Грузії хоче створити образ держави, "яка навмисно катувала свого президента у в'язниці"
Про це повідомляє Перший канал Суспільного мовлення Грузії.
Подоляк зазначив, що на відміну від Росії, Україна не втручається у "суверенні справи інших країн" та не дає жодних порад, саме тому пропозиція передати нашій державі Саакашвілі є офіційною. Він також зазначив, що з боку РФ не буде агресії через це рішення.
"Я дуже симпатизую Михеїлу Миколайовичу. Я поважаю його, бо він є фігурою історичного масштабу. Наша офіційна позиція - передати Саакашвілі нам на лікування. З боку Росії точно не буде воєнно-агресивних результатів. І якщо ви не хочете передавати його безпосередньо в Україну, переведіть його до будь-якої третьої європейської країни, де можна надати ту медичну допомогу, яку, на жаль, не можна надати в Грузії. Йдеться про офіційну позицію, яку ми дуже часто повторюємо, зокрема й дипломатичними каналами. Президент Зеленський та інші відомі люди роблять про це публічні заяви", - сказав Подоляк.
Подоляк також наголосив, що його позиція радикальніша за офіційну. Радник вважає, що "уряд навмисно хоче ввести Грузію в історію як чорну пляму, як державу, яка навмисно катувала свого президента у в'язниці".
"Ось так це виглядає для мене. Даю просту пораду, без втручання, говорю їм прямо - представники чинної влади, держави загалом, депутати керівної партії, яка чомусь так любить Росію - не робіть так, що самі впишете себе в історію Грузії чорними літерами. Оптимальний варіант - передайте людину в будь-яку країну, якщо хочете особисто приїду і заберу, це взагалі не проблема. Я просто хочу зрозуміти їхню мотивацію", - сказав Подоляк.
- 1 жовтня 2021 року прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що експрезидент Міхеїл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.
- 2 жовтня Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
- 20 листопада Саакашвілі припинив голодування.
- 11 лютого 2022 року Україна визнала Саакашвілі потерпілим у кримінальній справі про неналежне ставлення в ув'язненні у Грузії.
- 21 лютого він знову оголосив безстрокове голодування.
- 30 липня його адвокат ні заявив, що експрезидент Грузії йде з грузинської політики через стан здоров’я.
- 8 листопада адвокат Шалва Хачапурідзе заявив, що Саакашвілі хворий на туберкульоз і деменцію.
- 20 листопада в пенітенціарній службі Грузії заперечила, що Саакашвілі отруїли.
- 14 грудня він знову оголосив про голодування, але через кілька годин заявив про його припинення
- Президент України закликав грузинську владу проявити милосердя до експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі та перевести його в клініку України, будь-якої європейської країни чи Америки.
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