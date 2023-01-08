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Офіційно пропонуємо Грузії передати нам Саакашвілі, - Подоляк

8 січня, 2023 неділя
20:59
Світ Михайло Подоляк

Радник президента Михайло Подоляк оголосив, що Україна офіційно пропонує передати Михеїла Саакашвілі на лікування в Україну чи будь-яку іншу третю державу та заявив, що уряд Грузії хоче створити образ держави, "яка навмисно катувала свого президента у в'язниці"

Про це повідомляє Перший канал Суспільного мовлення Грузії.

Подоляк зазначив, що на відміну від Росії, Україна не втручається у "суверенні справи інших країн" та не дає жодних порад, саме тому пропозиція передати нашій державі Саакашвілі є офіційною. Він також зазначив, що з боку РФ не буде агресії через це рішення. 

"Я дуже симпатизую Михеїлу Миколайовичу. Я поважаю його, бо він є фігурою історичного масштабу. Наша офіційна позиція - передати Саакашвілі нам на лікування. З боку Росії точно не буде воєнно-агресивних результатів. І якщо ви не хочете передавати його безпосередньо в Україну, переведіть його до будь-якої третьої європейської країни, де можна надати ту медичну допомогу, яку, на жаль, не можна надати в Грузії. Йдеться про офіційну позицію, яку ми дуже часто повторюємо, зокрема й дипломатичними каналами. Президент Зеленський та інші відомі люди роблять про це публічні заяви", - сказав Подоляк.

Подоляк також наголосив, що його позиція радикальніша за офіційну. Радник вважає, що "уряд навмисно хоче ввести Грузію в історію як чорну пляму, як державу, яка навмисно катувала свого президента у в'язниці".

"Ось так це виглядає для мене. Даю просту пораду, без втручання, говорю їм прямо - представники чинної влади, держави загалом, депутати керівної партії, яка чомусь так любить Росію - не робіть так, що самі впишете себе в історію Грузії чорними літерами. Оптимальний варіант - передайте людину в будь-яку країну, якщо хочете особисто приїду і заберу, це взагалі не проблема. Я просто хочу зрозуміти їхню мотивацію", - сказав Подоляк.

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Грузія
Міхеїл Саакашвілі
Михайло Подоляк
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