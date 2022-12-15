Саакашвілі припинив голодування, яке тривало кілька годин
Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, який в середу оголосив про голодування, через кілька годин заявив про його припинення
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Заяву колишнього президента, раніше засудженого тбіліським судом до шести років позбавлення волі за перевищення службових повноважень, зачитала адвокат. У ній зазначається, що Саакашвілі не хотів би давати своїм критикам приводи звинувачувати його в тому, що він свідомо шкодить здоров'ю. Також, за словами Саакашвілі, його просили припинити голодування депутати Європарламенту, які пообіцяли стежити за тим, чи дотримуватимуться його прав.
Нагадаємо, причиною оголошення голодування стала відмова Департаменту виконання покарань Мін'юсту Грузії забезпечити йому пряме включення з лікарняної палати в ході судового процесу про його переведення для подальшого лікування до берлінської клініки "Шаріте". Саакашвілі вранці 14 грудня повідомив через своїх адвокатів, що триматиме голодування доти, доки йому не дозволять дистанційно виступити на судовому процесі та звернутися до країни. У заяві про припинення голодування не йдеться, чи була виконана ця умова. Наступне засідання суду відбудеться не раніше ніж 22 грудня.
- 1 жовтня 2021 року прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що експрезидент Міхеїл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.
- 2 жовтня Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
- 20 листопада Саакашвілі припинив голодування.
- 11 лютого 2022 року Україна визнала Саакашвілі потерпілим у кримінальній справі про неналежне ставлення в ув'язненні у Грузії.
- 21 лютого він знову оголосив безстрокове голодування.
- 30 липня його адвокат ні заявив, що експрезидент Грузії йде з грузинської політики через стан здоров’я.
- 8 листопада адвокат Шалва Хачапурідзе заявив, що Саакашвілі хворий на туберкульоз і деменцію.
- 20 листопада в пенітенціарній службі Грузії заперечила, що Саакашвілі отруїли.
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