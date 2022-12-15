Саакашвілі припинив голодування, яке тривало кілька годин

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Заяву колишнього президента, раніше засудженого тбіліським судом до шести років позбавлення волі за перевищення службових повноважень, зачитала адвокат. У ній зазначається, що Саакашвілі не хотів би давати своїм критикам приводи звинувачувати його в тому, що він свідомо шкодить здоров'ю. Також, за словами Саакашвілі, його просили припинити голодування депутати Європарламенту, які пообіцяли стежити за тим, чи дотримуватимуться його прав.

Нагадаємо, причиною оголошення голодування стала відмова Департаменту виконання покарань Мін'юсту Грузії забезпечити йому пряме включення з лікарняної палати в ході судового процесу про його переведення для подальшого лікування до берлінської клініки "Шаріте". Саакашвілі вранці 14 грудня повідомив через своїх адвокатів, що триматиме голодування доти, доки йому не дозволять дистанційно виступити на судовому процесі та звернутися до країни. У заяві про припинення голодування не йдеться, чи була виконана ця умова. Наступне засідання суду відбудеться не раніше ніж 22 грудня.

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