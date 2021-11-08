Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером

Про це повідомила у Facebook українська народна депутатка від "Слуги Народу" Єлизавета Ясько, яка перебуває у стосунках із Саакашвілі, а також низка грузинських ЗМІ.



"Є інформація, що Михайла Саакашвілі почали перевозити в лікарню в Горі вертолітом (ніби). Але ця інформація не підтвреджена. (Інформація уточнюється та оновлюється)", - написала Ясько.



Водночас видання Грузия.Online повідомляє з посиланням на мати політика Гіулі Аласанію, що Саакашвілі перевезли до Горійського військового шпиталю.



За даними видання, над пенітенціарною установою №17, де тримали політика, з'явився гелікоптер, а з установи виїхали дві броньовані автомашини.



Видання також цитує заяву особистого лікаря Саакашвілі Ніколоза Кіпшидзе про те, що створений МОЗ консіліум лікарів зробив одноголосний висновок про необхідність терміново ушпиталити Саакашвілі до багатопрофільної кліники.



"Згідно з аналізами, всі показники погіршилися. Відзначено загальне погіршення стану, рада одноголосно вирішила, що його необхідно терміново перевезти на лікування та діагностику до багатопрофільної клініки", - сказав Кіпшидзе.



З Facebook-сторінки Саакашвілі транслюється наживо висвітлення подій грузинським телебаченням.



На сторінці Саакашвілі у Twitter о 16:26 за київським часом з'явилося повідомлення про те, що місце перебування Саакашвілі невідоме.



"SOS! Місцезнаходження Міхеіла Саакашвілі невідоме", - йдеться у повідомленні.



Новина доповнюється.





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