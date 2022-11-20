Пенітенціарна служба Грузії заперечує, що Саакашвілі отруїли
Грузинська служба виконання покарань відкидає заяву адвоката Міхеїла Сакашвілі про те, що в організмі ув’язненого експрезидента знайшли отруту
Про це повідомляє інформаційний портал Новини-Грузія.
Пенітенціарна служба Грузії заперечує заяву адвоката Валерія Гелбахіані про те, що його підзахисного Міхеїла Саакашвілі отруїли, і саме з цим пов’язане погіршення його здоров’я.
"Засуджений Саакашвілі перебуває під медичним наглядом у лікарні, вживаються відповідні медичні заходи. Аби уникнути дезінформації, закликаємо усіх утриматись від розповсюдження неперевіреної та необґрунтованої інформації”, – йдеться у заяві служби виконання покарань.
У відомстві наголошують, що ніхто не надав жодних офіційних документів, які б підтверджували отруєння Саакашвілі.
При цьому Гелбахіані 19 листопада заявив, отруйні речовини в організмі Саакашвілі виявила, іноземна експертиза. Деталі адвокат пообіцяв оприлюднити на початку наступного тижня.
Мати Саакашвілі Гіулі Аласанія стверджує, що в його організмі знайшли підвищений вміст важких металів: ртуті, барію та талію. Батьки вимагають перевезти його на лікування за кордон.
- Наприкінці липня адвокат Міхеїла Саакашвілі Валерій Гелбахіані заявив, що експрезидент Грузії ухвалив рішення піти з грузинської політики через стан здоров’я.
- 8 листопада інший адвокат Саакашвілі Шалва Хачапурідзе заявив, що за результатами аналізів, які надійшли з Німеччини, у Міхеїла Саакашвілі – деменція та туберкульоз.
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