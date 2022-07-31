Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву адвокат зробив 30 липня в інтерв’ю грузинському опозиційному телеканалу Imedi.

"Головним завданням порядку денного стало збереження його (Саакашвілі) життя, виживання. Виходячи з цього, всі інші питання було знято, зокрема політику. Він взагалі йде з грузинської політики, не лише з "Національного руху", а й із грузинської політики", – стверджує адвокат і додає, що "нині стоїть питання життя та смерті, а не політики".

Сам Саакашвілі не коментував заяву свого адвоката.

Як відомо, експрезидент Грузії і громадянин України Міхеїл Саакашвілі перебуває за ґратами з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року.

У травні повідомлялося, що експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який знаходиться в Руставській в'язниці у Тбілісі, переведуть до місцевої клініки для обстеження стану здоров'я

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