Саакашвілі переведуть із в'язниці до клініки у Тбілісі

Про це повідомляє Грузія Online.

Пропозицію Саакашвілі пройти медичне обстеження та, за необхідності, лікування у клініці, зробив міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе. На що Саакашвілі погодився на переведення до клініки "Вівамед" і наголосив, що воно може бути здійснено протягом найближчих днів.

"Саакашвілі підтвердив представникам Пенітенціарної служби, що готовий на переведення на обстеження завтра, післязавтра та в наступні дні. Але мова йшла, що сьогодні він не може поїхати, бо має зустрітися із сім'єю", - йдеться в повідомленні.

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