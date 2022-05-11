Саакашвілі переведуть із в'язниці до клініки у Тбілісі
Експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який знаходиться в Руставській в'язниці у Тбілісі, переведуть до місцевої клініки для обстеження стану здоров'я
Про це повідомляє Грузія Online.
Пропозицію Саакашвілі пройти медичне обстеження та, за необхідності, лікування у клініці, зробив міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе. На що Саакашвілі погодився на переведення до клініки "Вівамед" і наголосив, що воно може бути здійснено протягом найближчих днів.
"Саакашвілі підтвердив представникам Пенітенціарної служби, що готовий на переведення на обстеження завтра, післязавтра та в наступні дні. Але мова йшла, що сьогодні він не може поїхати, бо має зустрітися із сім'єю", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, 1 жовтня 2021 року прем'єрміністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.
- 2 жовтня 2021 року стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада 2021 року Міхеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
- 20 листопада 2021 року Саакашвілі припинив голодування.
- Проте прокуратура Грузії відмовилася визнавати Саакашвілі постраждалим.
- 11 лютого 2022 року Україна визнала Саакашвілі потерпілим у кримінальній справі про неналежне ставлення в ув'язненні у Грузії.
- 14 лютого Саакашвілі обмежили право на побачення у в'язниці.
- Згодом лікар створеного при омбудсмені Грузії альтернативного медичного консиліуму Отар Тоїдзе повідомила, що стан здоров’я Саакашвілі може призвести до інвалідності, а потім, можливо, до смерті.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.4
Купівля 31.4Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.99Продаж 33.79
- Актуальне
- Важливе