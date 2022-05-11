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Саакашвілі переведуть із в'язниці до клініки у Тбілісі

11 травня, 2022 середа
06:33
Світ Саакашвілі

Експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який знаходиться в Руставській в'язниці у Тбілісі, переведуть до місцевої клініки для обстеження стану здоров'я

Про це повідомляє Грузія Online

Пропозицію Саакашвілі пройти медичне обстеження та, за необхідності, лікування у клініці, зробив міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе. На що Саакашвілі погодився на переведення до клініки "Вівамед" і наголосив, що воно може бути здійснено протягом найближчих днів.

"Саакашвілі підтвердив представникам Пенітенціарної служби, що готовий на переведення на обстеження завтра, післязавтра та в наступні дні. Але мова йшла, що сьогодні він не може поїхати, бо має зустрітися із сім'єю", - йдеться в повідомленні.

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Грузія
Здоров'я
в'язниця
новини Грузії
Міхеїл Саакашвілі
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