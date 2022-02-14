Саакашвілі обмежили право на побачення у в'язниці: зустрічі з родиною можливі лише раз на місяць

Про це повідомляє Грузия Online.



"Я ж написав, що після того, як у п'ятницю вранці прокуратура України визнала мене потерпілим, Іванішвілі ще більше посилить моє становище. І ось у неділю зайшов стурбований співробітник режиму і завив мені, що побачення з членами сім'ї, які передбачають годинне спілкування по телефону через скло, тепер будуть не раз на тиждень, а раз на місяць", - заявив Саакашвілі.



Нагадаємо, 1 жовтня 2021 року прем'єрміністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.

2 жовтня 2021 року стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.

8 листопада 2021 року Міхеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.

18 листопада 2021 року лікарка, яка оглядала Саакашвілі, повідомила, що він втратив свідомість у тюремній лікарні після зустрічі з адвокатами.

20 листопада 2021 року Саакашвілі припинив голодування.

Прокуратура Грузії відмовилася визнавати Саакашвілі постраждалим.

11 лютого 2022 року Україна визнала Саакашвілі потерпілим у кримінальній справі про неналежне ставлення в ув'язненні у Грузії.