Саакашвілі обмежили право на побачення у в'язниці: зустрічі з родиною можливі лише раз на місяць
Експрезидентові Грузії Міхеїлу Саакашвілі обмежили право на побачення у в'язниці, через що тепер він зможе бачитися із родиною не раз на тиждень, а раз на місяць
Про це повідомляє Грузия Online.
"Я ж написав, що після того, як у п'ятницю вранці прокуратура України визнала мене потерпілим, Іванішвілі ще більше посилить моє становище. І ось у неділю зайшов стурбований співробітник режиму і завив мені, що побачення з членами сім'ї, які передбачають годинне спілкування по телефону через скло, тепер будуть не раз на тиждень, а раз на місяць", - заявив Саакашвілі.
- Нагадаємо, 1 жовтня 2021 року прем'єрміністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.
- 2 жовтня 2021 року стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада 2021 року Міхеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
- 18 листопада 2021 року лікарка, яка оглядала Саакашвілі, повідомила, що він втратив свідомість у тюремній лікарні після зустрічі з адвокатами.
- 20 листопада 2021 року Саакашвілі припинив голодування.
- Прокуратура Грузії відмовилася визнавати Саакашвілі постраждалим.
- 11 лютого 2022 року Україна визнала Саакашвілі потерпілим у кримінальній справі про неналежне ставлення в ув'язненні у Грузії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.22
Купівля 28.22Продаж 28.86
-
EUR
Купівля 31.97Продаж 32.78
- Актуальне
- Важливе