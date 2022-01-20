Прокуратура Грузії відмовилася визнавати Саакашвілі постраждалим

Про це повідомляє Грузія Online.



"Прокуратура Грузії відмовилася визнати експрезидента Міхеїла Саакашвілі постраждалим. У заяві відомства йдеться, що вимога його адвокатів є необгрунтованою", - зазначає видання.



У прокуратурі також відмітили, що слідство про можливе неналежне поводження з політиком вже розпочалося і до завершення експертиз Саакашвілі не можуть визнати постраждалим.



Відомство висловило готовність ознайомити адвокатів політика з матеріалами кримінальної справи.

Нагадаємо, 1 жовтня 2021 року прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.

2 жовтня 2021 року стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.

8 листопада 2021 року Міхеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.

18 листопада 2021 року лікарка, яка оглядала Саакашвілі, повідомила, що він втратив свідомість у тюремній лікарні після зустрічі з адвокатами.

20 листопада 2021 року Саакашвілі припинив голодування.

За даними Спеціальної пенітенціарної служби, Саакашвілі тимчасово залишається у Горійському військовому шпиталі.