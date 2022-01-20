Прокуратура Грузії відмовилася визнавати Саакашвілі постраждалим
Грузинські прокурори відмовилися визнати третього президента Міхеїла Саакашвілі постраждалим - на їхню думку, вимога його адвокатів є необгрунтованою
Про це повідомляє Грузія Online.
"Прокуратура Грузії відмовилася визнати експрезидента Міхеїла Саакашвілі постраждалим. У заяві відомства йдеться, що вимога його адвокатів є необгрунтованою", - зазначає видання.
У прокуратурі також відмітили, що слідство про можливе неналежне поводження з політиком вже розпочалося і до завершення експертиз Саакашвілі не можуть визнати постраждалим.
Відомство висловило готовність ознайомити адвокатів політика з матеріалами кримінальної справи.
- Нагадаємо, 1 жовтня 2021 року прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.
- 2 жовтня 2021 року стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада 2021 року Міхеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
- 18 листопада 2021 року лікарка, яка оглядала Саакашвілі, повідомила, що він втратив свідомість у тюремній лікарні після зустрічі з адвокатами.
- 20 листопада 2021 року Саакашвілі припинив голодування.
- За даними Спеціальної пенітенціарної служби, Саакашвілі тимчасово залишається у Горійському військовому шпиталі.
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