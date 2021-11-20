Заарештований у Грузії Саакашвілі припинив голодування

Про це повідомляє AFP у twitter.

За словами особистого лікаря політика Ніколоза Кіпшидзе, заарештований у Грузії Міхеіл Саакашвілі припинив голодування, яке тривало 50 днів, в суботу, 20 листопада. Це сталося після того, як його переведення до військового шпиталю у Горі із тюремної лікарні в Тбілісі.

"Президент Саакашвілі офіційно припинив голодування відразу після того, як його перевели до військового шпиталю в Горі. Він досі перебуває в небезпечному для життя стані, його помістили в палату інтенсивної терапії", - сказав Кіпшидзе.

