Заарештований у Грузії Саакашвілі припинив голодування
Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі припинив голодування після переведення з тюремної лікарні до військового шпиталю
Про це повідомляє AFP у twitter.
За словами особистого лікаря політика Ніколоза Кіпшидзе, заарештований у Грузії Міхеіл Саакашвілі припинив голодування, яке тривало 50 днів, в суботу, 20 листопада. Це сталося після того, як його переведення до військового шпиталю у Горі із тюремної лікарні в Тбілісі.
"Президент Саакашвілі офіційно припинив голодування відразу після того, як його перевели до військового шпиталю в Горі. Він досі перебуває в небезпечному для життя стані, його помістили в палату інтенсивної терапії", - сказав Кіпшидзе.
- 19 листопада повідомлялося, що експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі погодився припинити голодування та переїхати у військовий госпіталь міста Горі.
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