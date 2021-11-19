Саакашвілі погодився припинити голодування та переїхати у військовий госпіталь
Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі погодився припинити голодування та переїхати у військовий госпіталь міста Горі
Про це повідомляє Грузия Online.
"Саакашвілі згоден на переведення в госпіталь у Горі, і припинить голодування після розміщення в госпіталі", - заявив адвокат експрезидента Ніка Гварамія.
За його словами, сьогодні незалежні експерти відправляться у госпіталь, щоб перевірити умови в ньому.
"Зрозуміло, ми думаємо, що там, напевно, є й висококваліфіковані лікарі, але для нас важливо точно знати, і ми зможемо дізнатися це від фахівців, що там все протікає нормально, і протокол відновлення після голодування має бути розписаний фахівцями, і мають бути щоденні звіти", - наголосив Гварамія.
Зазначається, що Саакашвілі погодився припинити голодування після спілкування із адвокатом та консулом України.
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеїл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.
- 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада Міхеїла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
- 11 листопада Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, якщо його переведуть до цивільної лікарні.
- 14 листопада лікар Міхеїла Саакашвілі повідомив, що той не в змозі встати з ліжка, однак грузинська влада заперечила цю інформацію.
- 18 листопада Міхеїл Саакашвілі знепритомнів у лікарні.
- 19 листопада грузинський омбудсмен Ніно Ломджарія повідомила, що в експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, виявили ураження мозку.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.43
Купівля 26.43Продаж 26.69
-
EUR
Купівля 29.82Продаж 30.27
- Актуальне
- Важливе