Саакашвілі погодився припинити голодування та переїхати у військовий госпіталь

Про це повідомляє Грузия Online.



"Саакашвілі згоден на переведення в госпіталь у Горі, і припинить голодування після розміщення в госпіталі", - заявив адвокат експрезидента Ніка Гварамія.



За його словами, сьогодні незалежні експерти відправляться у госпіталь, щоб перевірити умови в ньому.



"Зрозуміло, ми думаємо, що там, напевно, є й висококваліфіковані лікарі, але для нас важливо точно знати, і ми зможемо дізнатися це від фахівців, що там все протікає нормально, і протокол відновлення після голодування має бути розписаний фахівцями, і мають бути щоденні звіти", - наголосив Гварамія.



Зазначається, що Саакашвілі погодився припинити голодування після спілкування із адвокатом та консулом України.

Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеїл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.

2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.

8 листопада Міхеїла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.

11 листопада Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, якщо його переведуть до цивільної лікарні.

14 листопада лікар Міхеїла Саакашвілі повідомив, що той не в змозі встати з ліжка, однак грузинська влада заперечила цю інформацію.

18 листопада Міхеїл Саакашвілі знепритомнів у лікарні.

19 листопада грузинський омбудсмен Ніно Ломджарія повідомила, що в експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, виявили ураження мозку.

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