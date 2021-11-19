У Саакашвілі - ураження мозку внаслідок голодування, - грузинський омбудсмен

Про це повідомляє Грузия Онлайн.

"Після огляду Міхеїла Саакашвілі на місці члени експертної групи підтвердили необхідність негайного переведення Саакашвілі у високотехнологічну багатопрофільну лікарню. Тим часом, в результаті невиконання рекомендацій у Саакашвілі розвинулося серйозне ускладнення-судоми, викликані енцефалопатією Верніке", - заявила вона.

За словами Ломджарії, для повної діагностики необхідне МРТ-сканування.

Експерти наголошують, що затягування лікування загрожує комою з летальними наслідками.

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе зазначив, що якщо експрезидент погодиться, його можуть перевести до військового шпиталю міста Горі.

Він додав, що після поліпшення стану здоров'я Міхеїла Саакашвілі повернуть до Руставської в'язниці №12.

Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеїл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.

2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.

8 листопада Міхеїла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.

11 листопада Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, якщо його переведуть до цивільної лікарні.

14 листопада лікар Міхеїла Саакашвілі повідомив, що той не в змозі встати з ліжка, однак грузинська влада заперечила цю інформацію.

18 листопада Міхеїл Саакашвілі знепритомнів у лікарні.

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