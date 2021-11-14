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Лікар Саакашвілі і його дівчина кажуть, що той не підіймається з ліжка. Влада Грузії заперечує

14 листопада, 2021 неділя
09:28
Світ

На 44-й день голодування стан здоров'я експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі погіршився. Він сильно ослаб та не зміг підвестися з ліжка

Про це заявив журналістам особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе, передає Еспресо.TV.

"Я відвідав камеру, тому що спуститися вниз він (Саакашвілі - ред.) не міг. Я взяв аналізи, отримав відповіді, проте сьогодні вперше був випадок, коли президент не зміг підвестися з ліжка", - заявив медик у суботу, 13 листопада 2021 року.

Лікар перебував у в'язниці понад п'ять годин. Він пояснив, що Саакашвілі продовжує голодування, але при цьому відновив прийом медикаментів, які потрібні для підтримки життєвих параметрів, розповідає DW.

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Пізніше депутатка Верховної ради України Єлизавета Ясько, яку з екс-президентом Грузії пов'язують близькі відносини, повідомила у Facebook, що до Глданської в'язниці, де утримують політика, прибув реанімобіль.

Ясько також навела слова особистого лікаря Саакашвілі, який заявив:

"Нашому президенту гіршає з кожним днем. Рішенням буде його смерть, іншого рішення у медицині немає".

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Своєю чергою спеціальна пенітенціарна служба Мін'юсту Грузії не підтвердила інформацію про те, що для експрезидента був викликаний реанімобіль. За даними відомства, стан Саакашвілі стабільний.

Проте, запевнили у відомстві, у разі потреби у тюремній лікарні ув'язненому буде надано невідкладну допомогу.


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Грузія
голодування
Міхеіл Саакашвілі
новини Грузії
Єлизавета Ясько
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