Лікар Саакашвілі і його дівчина кажуть, що той не підіймається з ліжка. Влада Грузії заперечує

Про це заявив журналістам особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе, передає Еспресо.TV.



"Я відвідав камеру, тому що спуститися вниз він (Саакашвілі - ред.) не міг. Я взяв аналізи, отримав відповіді, проте сьогодні вперше був випадок, коли президент не зміг підвестися з ліжка", - заявив медик у суботу, 13 листопада 2021 року.



Лікар перебував у в'язниці понад п'ять годин. Він пояснив, що Саакашвілі продовжує голодування, але при цьому відновив прийом медикаментів, які потрібні для підтримки життєвих параметрів, розповідає DW.



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Пізніше депутатка Верховної ради України Єлизавета Ясько, яку з екс-президентом Грузії пов'язують близькі відносини, повідомила у Facebook, що до Глданської в'язниці, де утримують політика, прибув реанімобіль.



Ясько також навела слова особистого лікаря Саакашвілі, який заявив:



"Нашому президенту гіршає з кожним днем. Рішенням буде його смерть, іншого рішення у медицині немає".



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Своєю чергою спеціальна пенітенціарна служба Мін'юсту Грузії не підтвердила інформацію про те, що для експрезидента був викликаний реанімобіль. За даними відомства, стан Саакашвілі стабільний.



Проте, запевнили у відомстві, у разі потреби у тюремній лікарні ув'язненому буде надано невідкладну допомогу.





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