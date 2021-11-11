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ЄСПЛ закликає Саакашвілі закінчити голодування

11 листопада, 2021 четвер
12:37
Світ Саакашвілі

Європейський суд з прав людини направив сторонам своє рішення за позовом "Саакашвілі проти Грузії" стосовно запиту про застосування тимчасового заходу

Про це повідомляють Новини-Грузія.

У ЄСПЛ також вимагають від уряду Грузії до 24 листопада 2021 року надати інформацію про здоров'я та безпеку Міхеіла Саакашвілі. Уряд зобов'язаний гарантувати безпеку експрезиденту Грузії на час ув'язнення та лікування після закінчення голодування.

Рішення суду викликало різні реакці у Грузії. Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе зауважив, що суд не задовольнив позов Саакашвілі про переведення до цивільної лікарні.

За словами адвоката Ніки Гварамії, суд закликає Міхеіла Саакашвілі припинити голодування, тим самим визнаючи, що той голодує. Він додав, що розгляд справи мине швидко, і ЄСПЛ надав справі пріоритет.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що медзаклад пpи в'язниці у Глдані, де перебуває Міхеіл Саакашвілі, не відповідає рекомендаціям консиліуму лікарів і через відсутність необхідного медичного обладнання не може забезпечити належне проведення реанімаційних заходів і лікування, на чому наголошувала Омбудсмен Грузії.

"Вимагаю невідкладного поміщення Міхеіла Саакашвілі до лікарні, яка облаштована для надання екстрених реанімаційних заходів та відповідає стандартам надання медичної допомоги таким пацієнтам з урахуванням усіх рекомендацій консиліуму лікарів, що відповідатиме установленому ЄСПЛ рішенню у справі "Саакашвілі проти Грузії"", - написала Денісова.

  • 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
  • 8 листопада Міхеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Міхеіла Саакашвілі побили перед вивезенням із тюрми.
  • 10 листопада уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що у Тбілісі Саакашвілі не допустили на судове засідання в його справі.

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Новини
голодування
ЄСПЛ
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Міхеіл Саакашвілі
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