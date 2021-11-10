У Тбілісі Саакашвілі не допустили на судове засідання у його справі, - Денісова

Про це повідомила у Telegram Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Міхеіл, вважаючи себе невинуватим, клопотав про публічний розгляд справи за своєю участю. Втім пенітенціарна служба не задовольнила це клопотання, ухваливши рішення не доставляти Саакашвілі на судовий процес. Свої дії пояснили "можливими деструктивними діями у випадку етапування Саакашвілі до зали суду, а також ризиками для здоров'я", - написала Денісова.

Адвокати Саакашвілі звернулися з клопотанням про відвід суддів, які ухвалили рішення не пускати його на засідання.

Денісова наголосила, що це є порушенням права на справедливий і публічний розгляд, яке закріплене у статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

"Закликаю іноземні держави та міжнародні правозахисні організації відреагувати на це порушення та висловити вимогу відновити право Міхеіла Саакашвілі відвідати судовий процес, який продовжиться 29 листопада", - зазначила Денісова.

Уповноважена додала, що Саакашвілі голодує вже 41 день.