Саакашвілі побили перед перевезенням до тюремної лікарні, - Денісова

Про це Денісова написала у Facebook.



"Зі слів омбудсмена Грузії, через спротив поміщенню у заклад Міхеілу Саакашвілі було завдано тілесні ушкодження співробітниками Спеціальної пенітенціарної служби Грузії. Ув’язнені в установі №18 застосовують словесну агресію та погрозливі вигуки на адресу Міхеіла, які чутно в його камері”, - зазначила Денісова.



Вона наголосила, що медичний заклад пpи установi виконання покарань № 18 міста Глдані не відповідає рекомендаціям консиліуму лікарів та через відсутність необхідного медичного обладнання не може забезпечити належне проведення реанімаційних заходів і лікування.



Денісова зазначила, що Саакашвілі голодує вже 40 днів, з 6 листопада відмовився від прийому ліків, вітамінів та підтримуючих препаратів. Консиліум лікарів за результатами медичного огляду 8 листопада засвідчив критичний стан його здоров’я.

Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.

2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.

8 листопада Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.