Саакашвілі обіцяє припинити голодування, якщо його переведуть до цивільної лікарні

Про це Саакашвілі написав у листі, з яким журналістів ознайомив адвокат Ніка Гварамія, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



Саакашвілі заявляє, що враховує заклик Європейського суду з прав людини припинити голодування.



Адвокат вважає, що влада має ухвалити рішення про госпіталізацію Саакашвілі до цивільної лікарні. В іншому випадку, на думку адвоката, вся відповідальність за стан експрезидента покладається на владу Грузії.



Омбудсмен Грузії Ніно Лоджамарія назвала поширені Пенітенціарною службою кадри перевезення Саакашвілі у тюремну лікарню порушенням його честі, гідності й права на особисте життя.

Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.

2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.

8 листопада Мехеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.

9 листопада уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Міхеіла Саакашвілі побили перед вивезенням із тюрми.

Народна депутатка від "Слуги Народу" Єлизавета Ясько повідомила, що адвокатів експрезидента Грузії не пускають до в'язниці у Глдані.

За словами Денісової, 10 листопада Саакашвілі не допустили на судове засідання у його справі.