Саакашвілі обіцяє припинити голодування, якщо його переведуть до цивільної лікарні
Експрезидент Грузії Михеіл Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, якщо його переведуть до громадської лікарні
Про це Саакашвілі написав у листі, з яким журналістів ознайомив адвокат Ніка Гварамія, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Саакашвілі заявляє, що враховує заклик Європейського суду з прав людини припинити голодування.
Адвокат вважає, що влада має ухвалити рішення про госпіталізацію Саакашвілі до цивільної лікарні. В іншому випадку, на думку адвоката, вся відповідальність за стан експрезидента покладається на владу Грузії.
Омбудсмен Грузії Ніно Лоджамарія назвала поширені Пенітенціарною службою кадри перевезення Саакашвілі у тюремну лікарню порушенням його честі, гідності й права на особисте життя.
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.
- 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада Мехеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
- 9 листопада уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Міхеіла Саакашвілі побили перед вивезенням із тюрми.
- Народна депутатка від "Слуги Народу" Єлизавета Ясько повідомила, що адвокатів експрезидента Грузії не пускають до в'язниці у Глдані.
- За словами Денісової, 10 листопада Саакашвілі не допустили на судове засідання у його справі.
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