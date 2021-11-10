Адвокатів Саакашвілі не пускають до в'язниці, - Ясько
Адвокатів експрезидента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі не пускають до в'язниці у Глдані
Про це повідомила народна депутатка від "Слуги Народу" Єлизавета Ясько.
"Станом на зараз: від ранку адвокати перебувають біля брами Глданської в'язниці, але їх не пускають всередину і не повідомляють, де перебуває Міхеіл Саакашвілі", - написала вона у Facebook.
Також народна депутатка додала, що 10 листопада відбудеться судова засідання в одній зі справ експрезидента Грузії, однак достеменно невідомо де саме воно буде (у суді чи в'язниці) та чи відбудеться взагалі.
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.
- 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада МехеілаСаакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
- 9 листопада уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Міхеіла Саакашвілі побили перед вивезенням із тюрми.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.01
Купівля 26.01Продаж 26.25
-
EUR
Купівля 30.01Продаж 30.39
- Актуальне
- Важливе