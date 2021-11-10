Адвокатів Саакашвілі не пускають до в'язниці, - Ясько

Про це повідомила народна депутатка від "Слуги Народу" Єлизавета Ясько.



"Станом на зараз: від ранку адвокати перебувають біля брами Глданської в'язниці, але їх не пускають всередину і не повідомляють, де перебуває Міхеіл Саакашвілі", - написала вона у Facebook.



Також народна депутатка додала, що 10 листопада відбудеться судова засідання в одній зі справ експрезидента Грузії, однак достеменно невідомо де саме воно буде (у суді чи в'язниці) та чи відбудеться взагалі.

Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.

2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.

8 листопада МехеілаСаакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.

9 листопада уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Міхеіла Саакашвілі побили перед вивезенням із тюрми.

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