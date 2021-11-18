Саакашвілі знепритомнів у тюремній лікарні
Експрезидент Грузії, громадянин України Михеїл Саакашвілі втратив свідомість після зустрічі з адвокатами
Про це повідомляють IPN та “Новости-Грузия”.
Лікарка, яка оглядала Саакашвілі, повідомила, що ув'язнений втратив свідомість після зустрічі з адвокатами.
"Він раптом втратив свідомість, зараз знаходиться в абсолютно стабільному стані", - сказала вона.
За її словами, наразі стан пацієнта стабільний. Вона додала, що причини короткочасної втрати свідомості стануть відомі після проведення низки досліджень.
У свою чергу, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова уточнила, що згідно з висновком комісії, стан Саакашквілі оцінюється як критичний і його негайно треба перевести до відділення інтенсивної терапії мультифункціонального стаціонару, умовам якого не відповідає медзаклад в’язниці № 18.
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.
- 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада Мехеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
- 11 листопада Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, якщо його переведуть до цивільної лікарні.
- 14 листопада лікар Міхеїла Саакашвілі повідомив, що заарештований не в змозі встати з ліжка, однак грузинська влада заперечила цю інформацію.
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