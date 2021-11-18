Саакашвілі знепритомнів у тюремній лікарні

Про це повідомляють IPN та “Новости-Грузия”.

Лікарка, яка оглядала Саакашвілі, повідомила, що ув'язнений втратив свідомість після зустрічі з адвокатами.

"Він раптом втратив свідомість, зараз знаходиться в абсолютно стабільному стані", - сказала вона.

За її словами, наразі стан пацієнта стабільний. Вона додала, що причини короткочасної втрати свідомості стануть відомі після проведення низки досліджень.

У свою чергу, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова уточнила, що згідно з висновком комісії, стан Саакашквілі оцінюється як критичний і його негайно треба перевести до відділення інтенсивної терапії мультифункціонального стаціонару, умовам якого не відповідає медзаклад в’язниці № 18.



Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.

2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.

8 листопада Мехеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.

11 листопада Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, якщо його переведуть до цивільної лікарні.

14 листопада лікар Міхеїла Саакашвілі повідомив, що заарештований не в змозі встати з ліжка, однак грузинська влада заперечила цю інформацію.

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