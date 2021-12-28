Заарештований у Грузії Саакашвілі тимчасово лишиться у Горійському військовому шпиталі

Про це повідомляє "Грузія Online".



"27 грудня, після завершення лікування у військовому шпиталі, Саакашвілі не підкорився вимогам працівників пенітенціарної служби про переведення до Руставської в'язниці. На емоційному фоні у нього виникли перепади тиску, у зв'язку з чим було ухвалено рішення про тимчасове призупинення заходу щодо переведення ув'язненого Саакашвілі", - зазначає пенітенціарна служба.



Рішення про переведення Саакашвілі до Руставської в'язниці ухвалили на підставі висновку медичного персоналу, згідно з яким стан здоров'я експрезидента Грузії стабільний.

Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.

2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.

8 листопада Міхеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.

18 листопада лікарка, яка оглядала Саакашвілі, повідомила, що він втратив свідомість у тюремній лікарні після зустрічі з адвокатами.

20 листопада Саакашвілі припинив голодування.