Саакашвілі знову оголосив безстрокове голодування
Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі під час судового процесу оголосив безстрокове голодування
Про це пише Эхо Кавказа.
"З сьогоднішнього дня я оголошую безстрокове голодування. Це моя реакція на те, як режим поводиться зі мною і з нашим народом", - наголосив Міхеіл Саакашвілі.
Він назвав своє здоров'я другорядним питанням і на суді зачитав листа нідерландського лікаря, у якому йдеться про те, що повторне голодування може призвести до непоправних наслідків і смерті.
"Моя вимога - надання адекватної медичної допомоги, як цього вимагають консиліум, створений народним захисником, і центр "Емпатія"", - пояснив колишній президент Грузії.
- Нагадаємо, 1 жовтня 2021 року прем'єрміністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.
- 2 жовтня 2021 року стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада 2021 року Міхеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
- 18 листопада 2021 року лікарка, яка оглядала Саакашвілі, повідомила, що він втратив свідомість у тюремній лікарні після зустрічі з адвокатами.
- 20 листопада 2021 року Саакашвілі припинив голодування.
- Прокуратура Грузії відмовилася визнавати Саакашвілі постраждалим.
- 11 лютого 2022 року Україна визнала Саакашвілі потерпілим у кримінальній справі про неналежне ставлення в ув'язненні у Грузії.
- 14 лютого Саакашвілі обмежили право на побачення у в'язниці.
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