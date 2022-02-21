Саакашвілі знову оголосив безстрокове голодування

Про це пише Эхо Кавказа.



"З сьогоднішнього дня я оголошую безстрокове голодування. Це моя реакція на те, як режим поводиться зі мною і з нашим народом", - наголосив Міхеіл Саакашвілі.



Він назвав своє здоров'я другорядним питанням і на суді зачитав листа нідерландського лікаря, у якому йдеться про те, що повторне голодування може призвести до непоправних наслідків і смерті.



"Моя вимога - надання адекватної медичної допомоги, як цього вимагають консиліум, створений народним захисником, і центр "Емпатія"", - пояснив колишній президент Грузії.

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