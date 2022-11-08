У Саакашвілі - деменція та туберкульоз, - адвокат третього президента Грузії
Адвокат третього президента Грузії Шалва Хачапурідзе уперше сказав на публіку, що Міхеїл Саакашвілі хворий на туберкульоз
Про це повідомило видання Грузія Онлайн.
Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі зараз перебуває на лікуванні у тбіліській клініці "Вівамед". В останні дні у нього підвищилася температура. Однак не могли встановити причини. Підозрювали, що екс-президент підхопив коронавірус, однак тести цю версію заперечили.
"З Німеччини прийшли результати обстежень, - заявив в ефірі телекомпанії "Джорджіан Таймс" адвокат Саакашвілі Шалва Хачапурідзе. – У Міші встановлена деменція і туберкульоз. Навіть сам він поки що про це не знає, вперше кажу громадськості".
- Адвокат Міхеіла Саакашвілі Валерій Гелбахіані заявив, що експрезидент Грузії ухвалив рішення піти з грузинської політики через стан здоров’я
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