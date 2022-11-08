У Саакашвілі - деменція та туберкульоз, - адвокат третього президента Грузії

Про це повідомило видання Грузія Онлайн.

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі зараз перебуває на лікуванні у тбіліській клініці "Вівамед". В останні дні у нього підвищилася температура. Однак не могли встановити причини. Підозрювали, що екс-президент підхопив коронавірус, однак тести цю версію заперечили.

"З Німеччини прийшли результати обстежень, - заявив в ефірі телекомпанії "Джорджіан Таймс" адвокат Саакашвілі Шалва Хачапурідзе. – У Міші встановлена деменція і туберкульоз. Навіть сам він поки що про це не знає, вперше кажу громадськості".

Адвокат Міхеіла Саакашвілі Валерій Гелбахіані заявив, що експрезидент Грузії ухвалив рішення піти з грузинської політики через стан здоров’я

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