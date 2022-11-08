Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Саакашвілі - деменція та туберкульоз, - адвокат третього президента Грузії

У Саакашвілі - деменція та туберкульоз, - адвокат третього президента Грузії

8 листопада, 2022 вiвторок
14:12
Світ Міхеїл Саакашвілі

Адвокат третього президента Грузії Шалва Хачапурідзе уперше сказав на публіку, що Міхеїл Саакашвілі хворий на туберкульоз

Про це повідомило видання Грузія Онлайн.

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі зараз перебуває на лікуванні у тбіліській клініці "Вівамед". В  останні дні у нього підвищилася температура. Однак не могли встановити причини. Підозрювали, що екс-президент підхопив коронавірус, однак тести цю версію заперечили.

"З Німеччини прийшли результати обстежень, - заявив в ефірі телекомпанії "Джорджіан Таймс" адвокат Саакашвілі Шалва Хачапурідзе. – У Міші встановлена деменція і туберкульоз. Навіть сам він поки що про це не знає, вперше кажу громадськості".

  • Адвокат Міхеіла Саакашвілі Валерій Гелбахіані заявив, що експрезидент Грузії ухвалив рішення піти з грузинської політики через стан здоров’я

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Грузія
політика
Читайте також:
американський авіаносець
7 листопада, 2022 понедiлок
Переміщення авіаносної ударної групи США - це глобальна зміна на театрі військових дій, - військовий експерт Катков
Путін
7 листопада, 2022 понедiлок
Зараз фахівці розглядають три кола, звідки може з'явитися наступник Путіна, - військовий експерт Бадрак
5 листопада, 2022 субота
В ОК "Південь" пояснили, що стоїть за маневрами РФ із відходом з Херсону
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.87
    Купівля 39.87
    Продаж 40.65
  • EUR
    Купівля 38.96
    Продаж 39.99
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
8 листопада
14:59
на фото: посол США
До Києва з візитом прибула посол США при ООН
14:54
Новорічна ялинка
У Києві попри війну все ж встановлять новорічну ялинку: ескізи вже розроблено (фото)
14:51
OPINION
Сергій Фурса
Воєнний комунізм на фондовому ринку
14:45
ЗСУ показали, як окупанти для додаткового захисту "обладнали" танк вкраденими каналізаційними люками
14:40
Олексій Данілов
Данілов запропонував нову стратегію боротьби з російськими ракетами
14:28
Су-25 росія
Росіяни на Донеччині обстріляли ракетами з Су-25 свої ж позиції
14:28
G20 в Індонезії
Путін може взяти участь у саміті G20 дистанційно, - Reuters
14:22
Папа Римський
Ватикан запропонував свою територію для переговорів України з Росією, - La Stampa
14:15
Єнс Столтенберг
Столтенберг відвідає військову базу у Великій Британії, де тренуються українські військові
14:10
мобілізовані росіяни
Не вживати "мобіки" та "хлопок", а ЗСУ називати "бойовиками". Роспропаганда отримала нові методички
14:07
Ексклюзив
окупанти в Херсоні
"Окупанти намагаються створити інформаційний вакуум": заступник голови Херсонської облради про відключення електроенергії в Херсоні
14:07
російські окупанти
Росіяни перетворюють окуповану частину Запорізької області на військову базу, - мер
14:03
мобільні бомбосховища на зупинках
У Дніпрі встановили мобільні бомбосховища на зупинках (фото)
13:53
онлайн-платформа Nadiyno
В Україні запустили онлайн-платформу Nadiyno для екстреної допомоги з цифрової безпеки
13:48
Оновлено
Почерк
Авторка тексту Ірина Цілик, читатиме Ада Роговцева. 9 листопада відбудеться Радіодиктант національної єдності
13:46
Анджей Дуда
Росія зриває всі зусилля щодо запобігання кліматичній катастрофі, - Дуда на конференції ООН
13:41
переговори України з Росією
У МЗС РФ заявили, що Москва більше не висуває попередніх умов для переговорів з Україною
13:41
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський запропонував Раді продовжити мобілізацію і воєнний стан
13:40
Путін з Алішером Усмановим
В офісах найбільшого швейцарського банку UBS  в Німеччині обшуки через підсанкційного російського олігарха
13:20
осінь
Синоптик Наталка Діденко пообіцяла суху та сонячну погоду
13:20
Ексклюзив
Рамзан Кадиров
Кадиров основну армію тримає при собі для власної безпеки, - син колишнього президента Ічкерії
13:18
На станції метро Лук'янівська у столиці відкрився ще один McDonald's
13:14
Міністр оборони Олексій Резніков
Москіти проти москалів: Резніков відповів Небензі на заяву про "бойових комарів"
13:04
OPINION
Віталій Портников
Особливий день для Ненсі Пелосі
13:02
Володимир Зеленський
Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20 в онлайн-форматі
13:01
евакуаційний потяг
В Офісі президента прокоментували заяву КМДА про можливість повної евакуації мешканців столиці
12:54
нафта
ЄС може наступного тижня погодити цінову стелю для російської нафти, - журналіст
12:48
Оновлено
світло
Протягом 8 листопада відключатимуть електроенергію в Києві й семи областях. Подробиці
12:47
Світло
Якщо не буде нових обстрілів, ситуація з віяловими відключеннями покращиться за декілька днів, - Укренерго
12:45
ЗСУ
Служитиме на благо України: ЗСУ посадили розвідувальний БПЛА окупантів (фото)
12:45
OPINION
Галина Пагутяк
Поза межами розуміння
12:44
Уляна Панасюк
Зберемо кошти на “очі” для військових на Сході
12:34
Деталі іранських безпілотників виготовлені після 24 лютого
Деталі іранських безпілотників виготовлені уже після повномасштабного вторгнення РФ, - розвідка
12:33
на фото: зернове судно
Зерновий коридор. Без РФ перевіряли по 40 суден, з нею - до десяти, - Мінінфраструктури
12:31
Петро Порошенко
Порошенко: Атаки на енергетичні об’єкти це черговий акт геноциду, це стиль Путіна
12:21
Instagram
Instagram дозволив планувати день і час публікації, але не всім користувачам
12:21
НАБУ
НАБУ завершило розслідування неправомірного одержання головою Рахункової палати компенсації за житло
12:14
Віталій Кім
Кім спростував фейк росіян про евакуацію з Миколаєва
12:06
ДБР завершило ще одне досудове розслідування стосовно суддів-зрадників з Криму
Дев'ятьом суддям-зрадникам з АР Криму "світить" до 15 років тюрми з конфіскацією майна, - розслідування завершено
12:05
Михайло Подоляк
В ОП прокоментували публікацію La Repubblica про можливі переговори з РФ після звільнення Херсона
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV