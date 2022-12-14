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Саакашвілі знову оголосив голодування через відмову організувати його участь у судовому процесі

14 грудня, 2022 середа
16:37
Світ Міхеїл Саакашвілі

Експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі знову оголосив голодування через відмову в організації його участь у судовому процесі в Тбілісі

Про це інформує "Грузія Online".

Адвокат Саакашвілі Шалва Хачапурідзе передав журналістам новий лист третього президента Грузії.

"Я усвідомлюю всі ризики, враховуючи нинішній стан мого здоров'я, але голодуватиму доти, доки не отримаю твердих гарантій, що буду включений у свій процес хоча б по відеозв'язку", - пише Саакашвілі.

Колишній президент Грузії написав, що йому відмовлено участь на судовому процесі в Тбілісі.

"Сьогодні мені було відмовлено у самому елементарному праві, бути присутнім на власному судовому процесі. Це порушення всіх грузинських та міжнародних норм, тому я змушений вдатися до крайньої форми протесту, голодування. Зрозуміло, я усвідомлюю всі ризики, враховуючи мій нинішній стан здоров'я, але голодуватиму доти, доки не отримаю твердих гарантій того, що включуся у свій процес хоча б по відеозв'язку. Є межа будь-яким глузуванням та приниженням", - йдеться у листі Саакашвілі.

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Грузія
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