Саакашвілі знову оголосив голодування через відмову організувати його участь у судовому процесі
Експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі знову оголосив голодування через відмову в організації його участь у судовому процесі в Тбілісі
Про це інформує "Грузія Online".
Адвокат Саакашвілі Шалва Хачапурідзе передав журналістам новий лист третього президента Грузії.
"Я усвідомлюю всі ризики, враховуючи нинішній стан мого здоров'я, але голодуватиму доти, доки не отримаю твердих гарантій, що буду включений у свій процес хоча б по відеозв'язку", - пише Саакашвілі.
Колишній президент Грузії написав, що йому відмовлено участь на судовому процесі в Тбілісі.
"Сьогодні мені було відмовлено у самому елементарному праві, бути присутнім на власному судовому процесі. Це порушення всіх грузинських та міжнародних норм, тому я змушений вдатися до крайньої форми протесту, голодування. Зрозуміло, я усвідомлюю всі ризики, враховуючи мій нинішній стан здоров'я, але голодуватиму доти, доки не отримаю твердих гарантій того, що включуся у свій процес хоча б по відеозв'язку. Є межа будь-яким глузуванням та приниженням", - йдеться у листі Саакашвілі.
- 1 жовтня 2021 року прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що експрезидент Міхеїл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.
- 2 жовтня 2021 року стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада 2021 року Міхеїла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
- 18 листопада 2021 року лікарка, яка оглядала Саакашвілі, повідомила, що він втратив свідомість у тюремній лікарні після зустрічі з адвокатами.
- 20 листопада 2021 року Саакашвілі припинив голодування.
- Прокуратура Грузії відмовилася визнавати Саакашвілі постраждалим.
- 11 лютого 2022 року Україна визнала Саакашвілі потерпілим у кримінальній справі про неналежне ставлення в ув'язненні у Грузії.
- 14 лютого Саакашвілі обмежили право на побачення у в'язниці.
- 21 лютого він знову оголосив безстрокове голодування.
- 30 липня адвокат Міхеїла Саакашвілі Валерій Гелбахіані заявив, що експрезидент Грузії йде з грузинської політики через стан здоров’я.
- 8 листопада адвокат Шалва Хачапурідзе заявив, що Саакашвілі хворий на туберкульоз і деменцію.
- 20 листопада в пенітенціарній службі Грузії заперечила, що Саакашвілі отруїли .
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