Прохання він озвучив у вечірньому зверненні.

"Хочу звернутися зараз до всіх наших друзів і просто сумлінних людей у Грузії. Певно, всі могли бачити, у якому стані зараз Михайло Саакашвілі, у якому стані його здоров'я. Тому я звертаюся до народу Грузії, до влади Грузії – треба проявити милосердя, особливо у передріздвяний час. Те, що зараз відбувається з Михайлом, це знущання. Це не личить Грузії. Це треба припинити. Будь ласка, ухваліть рішення, яке може врятувати його життя", - зазначив Володимир Зеленський.

Далі він просить перевести Саакашвілі до однієї з клінік України, іншої європейської країни, Америки, наголосивши, що "саме час зробити цей добрий крок".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb