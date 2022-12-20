Зеленський просить владу Грузії "проявити милосердя" і відпустити Саакашвілі на лікування за кордон
Президент України закликав грузинську владу проявити милосердя до експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі та перевести його в клініку України, будь-якої європейської країни чи Америки
Прохання він озвучив у вечірньому зверненні.
"Хочу звернутися зараз до всіх наших друзів і просто сумлінних людей у Грузії. Певно, всі могли бачити, у якому стані зараз Михайло Саакашвілі, у якому стані його здоров'я. Тому я звертаюся до народу Грузії, до влади Грузії – треба проявити милосердя, особливо у передріздвяний час. Те, що зараз відбувається з Михайлом, це знущання. Це не личить Грузії. Це треба припинити. Будь ласка, ухваліть рішення, яке може врятувати його життя", - зазначив Володимир Зеленський.
Далі він просить перевести Саакашвілі до однієї з клінік України, іншої європейської країни, Америки, наголосивши, що "саме час зробити цей добрий крок".
- 1 жовтня 2021 року прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що експрезидент Міхеїл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.
- 2 жовтня Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
- 20 листопада Саакашвілі припинив голодування.
- 11 лютого 2022 року Україна визнала Саакашвілі потерпілим у кримінальній справі про неналежне ставлення в ув'язненні у Грузії.
- 21 лютого він знову оголосив безстрокове голодування.
- 30 липня його адвокат ні заявив, що експрезидент Грузії йде з грузинської політики через стан здоров’я.
- 8 листопада адвокат Шалва Хачапурідзе заявив, що Саакашвілі хворий на туберкульоз і деменцію.
- 20 листопада в пенітенціарній службі Грузії заперечила, що Саакашвілі отруїли.
- 14 грудня він знову оголосив про голодування, але через кілька годин заявив про його припинення
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