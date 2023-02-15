Європарламент закликав Грузію помилувати та звільнити експрезидента Саакашвілі
Європейський парламент ухвалив резолюцію: депутати закликали уряд Грузії помилувати та звільнити експрезидента Міхеїла Саакашвілі
Про це поінформувала пресслужба Європарламенту.
15 лютого Європарламент оприлюднив резолюцію, згідно з якою депутати висловили стурбованість станом здоров'я експрезидента Грузії та закликали дозволити Міхеїлу Саакашвілі пройти лікування закордоном.
"У резолюції, ухваленій у середу, парламент висловлює серйозну стурбованість погіршенням стану здоров’я колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який перебуває під вартою на батьківщині з жовтня 2021 року. Відзначаючи повідомлення про його різку втрату ваги та припущення, що він міг постраждати від отруєння важкими металами під час ув’язнення, депутати Європарламенту закликають грузинську владу звільнити пана Саакашвілі та дозволити йому отримати належне лікування закордоном".
Депутати, зокрема, нагадали грузинській владі, що вона зобов’язана забезпечити здоров’я та добробут Міхеїла Саакашвілі, забезпечити йому належне медичне лікування та поважати
його основні права та особисту гідність відповідно до конституції країни й міжнародних зобов’язань.
Текст ухвалено 577 голосами "за", 33 "проти" та 26 "утрималися".
- 1 жовтня 2021 року прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що експрезидент Міхеїл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.
- 2 жовтня Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
- 20 листопада Саакашвілі припинив голодування
- 11 лютого 2022 року Україна визнала Саакашвілі потерпілим у кримінальній справі про неналежне ставлення в ув'язненні у Грузії.
- 21 лютого він знову оголосив безстрокове голодування.
- 30 липня його адвокат заявив, що експрезидент Грузії йде з грузинської політики через стан здоров’я.
- 8 листопада адвокат Шалва Хачапурідзе заявив, що Саакашвілі хворий на туберкульоз і деменцію.
- 20 листопада в пенітенціарній службі Грузії заперечила, що Саакашвілі отруїли.
- 14 грудня він знову оголосив про голодування, але через кілька годин заявив про його припинення
- Президент України закликав грузинську владу проявити милосердя до експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі та перевести його в клініку України, будь-якої європейської країни чи Америки.
- 1 лютого Президент Володимир Зеленський показав фотографії експрезидента Грузії, громадянина України Міхеїла Саакашвілі і заявив, що грузинська влада хоче його смерті.
- 6 лютого Верховна Рада підтримала звернення до Грузії із закликом про переведення експрезидента цієї країни, громадянина України Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон.
- 10 лютого прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про готовність країни прийняти на лікування колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.
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