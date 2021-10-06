Я його вирублю, він більше не встане: Вайлдер ефектно пригрозив Ф'юрі

Про це повідомляє Boxingnews24.



За словами Вайлдера, Ф'юрі після їхнього бою більше не встане.



"Я знову і знову прокручують в голові те, як пройде поєдинок. Коротше кажучи, я бачу, що в кінці кінців я вирублю Ф'юрі. На цей раз повністю. Він більше не встане. Я зроблю це", - сказав Деонтей Вайлдер.

Тайсон Ф'юрі 9 жовтня у Лас-Вегасі (США) захищатиме пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради) у поєдинку проти американця Деонтея Вайлдера.

Ф'юрі та Вайлдер раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця титул.

5 жовтня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі отримає за третій бій проти Деонтея Вайлдера $30 млн, а американець - $20 млн.

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