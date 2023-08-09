"Я завжди вважав, що це легкий бій": Ф'юрі зверхньо висловився про Усика
Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі не вважає українця Олександра Усика складним суперником
Про це повідомляє Sky Sports.
"Я вірю, що у цьому виді спорту можна робити тільки те, що ти можеш. Якщо бої доступні в цей час, то ти погоджуєшся на них, а якщо ні, то ти не можеш їх прийняти. Чи поб’ємося ми з Усиком у майбутньому? Сподіваюся. Я цього хотів би. Я завжди вважав, що це легкий бій", - сказав Тайсон Ф’юрі.
Наступний бій Усика
Поєдинок Олександр Усик - Даніель Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві на Tarczynski Arena, яка вміщує 45 тис. глядачів.
Даніель Дюбуа є обов'язковим претендентом на титул WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). Українець також володіє поясами WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Наступний бій Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради). На британця 28 жовтня чекає виставковий поєдинок з Френсісом Нганну - ексчемпіоном UFC.
- У травні Тайсон Ф’юрі запропонував Олександру Усику провести влітку бій на "Вемблі".
- 31 липня Теренс Кроуфорд перехопив у Олександра Усика лідерство в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring.
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