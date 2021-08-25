Я заздрю фанатам, вони не побачать байдужих гравців, - тренер "Зорі" про матч у Лізі Європи

Про це повідомляє "Трибуна".



За словами Скрипника, "Зоря" намагатиметься забити швидкий гол.



"Постараємося швидкий гол забити, прибрати індивідуальні помилки, які призвели до голів у тій грі. Ну і про реалізацію не треба забувати. У нас було багато прекрасних моментів. Я можу тільки позаздрити тим уболівальникам, які прийдуть завтра на футбол. Я їм гарантую, що вони не побачать байдужих гравців в футболках "Зорі". Я впевнений, хлопці віддадуть завтра всі сили для того, щоб неможливе зробити можливим", - сказав Віктор Скрипник.

Зустріч закінчилась розгромною поразкою луганців 3:0. За "Рапід" голами відзначились Таксіархіс Фунтас, Марко Грюль і Ерджан Кара. "Зоря", на жаль, не забивала.



Матч-відповідь плей-офф кваліфікації відбудеться 26 серпня. Переможець зіграє у груповому етапі турніру.