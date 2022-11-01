Ядерної війни не буде, - дипломат Омелян

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Володимир Омелян дав коментар щодо погроз Росії ядерною зброєю.

"Ці загрози просто порожні, бо сьогодні Путін просить українські гарантії щодо не знищення Чорноморського флоту, тому говорити про застосовання Росією ядерної зброї точно не варто. Вони шантажують світ тим, що Путін у припадку безумства в останню секунду віддасть наказ натиснути на ядерну кнопку, адже ймовірність такого сценарію 0,01%, тому що таку команду ніхто виконувати не буде. А от як лякалка Заходу, безумовно ця теза існує та широко тиражується кремлівськими консервами й випадковими подорожувальниками, що начебто необхідно закінчити цю війну, аби уникнути ядерного протистояння та запобігти ядерному удару. Ядерної війни не буде", - запевнив Омелян.

Раніше Метью Брайза, дипломат та ексрадник держсекретаря США, зазначив, що Путін блефує у готовності застосувати ядерну зброю, а Шойгу намагається знайти інші способи всіх налякати

Також депутатка Європарламенту Віола фон Крамон вважає, що ядерна зброя – це межа, яку Путін не переступить

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