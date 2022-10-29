ядерна зброя

Таку думку вона висловила в ефірі телеканалу Еспресо.

"Дійсно, потенційні наслідки для Путіна та Росії будуть серйозними та значними й вони знищать не тільки його, але й багатьох його союзників у Росії. Думаю, що голова КНР, також сказав про це Путіну. Я вважаю, що є певна червона лінія, і ця червона лінія – це, безперечно, застосування ядерної зброї, тактичних ядерних бомб проти України", - сказала Віола фон Крамон.

Депутатка Європарламенту переконана, що російський диктатор Володимир Путін не використає ядерну зброю, вона йому потрібна як інструмент для залякування світу.

"Я майже впевнена, що це межа, яку він не переступить, але, звичайно, він зараз цим грається, хапаючись за останню соломинку. Але я дуже сумніваюся, що він використає ядерну зброю проти України чи проти будь-якої іншої держави", - додала вона.

Немає ознак того, що Путін ухвалив рішення про застосування тактичної ядерної зброї у війні з Україною.

У Російській Федерації обговорювалися сценарії ядерного удару по Німеччині за кілька тижнів до нападу РФ на Україну.

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