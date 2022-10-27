Про це заявив глава міністерства оборони США Ллойд Остін, повідомляє ВВС.

"Ми не бачили нічого, що дало б нам привід думати на цей час, що це якась операція прикриття", - сказав він.

Остін додав, що не вважає, що президент Путін ухвалив рішення про застосування тактичної ядерної зброї й відмовився говорити про те, якою конкретно могла б бути на це відповідь Заходу.

"Ми з самого початку дуже ясно дали зрозуміти, що буде дуже значна відповідь з боку міжнародної спільноти", - сказав міністр.

Напередодні Москва провела тренування з завдання масованого ядерного удару стратегічними ядерними силами, за яким спостерігав Володимир Путін. У Пентагоні підтвердили, що Росія попередила про неї Вашингтон.

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