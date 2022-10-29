Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Вперше в моєму житті розмови про використання ядерної зброї не викликали особливого страху, їх не сприйняли серйозно, а отже вони виявились контрпродуктивними. Говорячи про так звану брудну бомбу, я думаю, що зараз це спроба вселити страх в усіх нас, що може бути використана якась радіоактивна зброя. Країни-члени НАТО заявили, що Путін блефує щодо своєї готовності застосувати ядерну зброю. Ми пам’ятаємо, як він сказав: «Я не блефую», тож таки блефує. Бо ви ніколи не скажете, що не блефуєте, коли це справді так. А Шойгу просто намагається знайти інший спосіб налякати всіх, щоб ми натиснули на Україну, змушуючи її вести переговори та закінчувати війну, яку Росія вже програла", - прокоментував дипломат.



Метью Брайза не вважає, що Путін вдасться до чергового геноцидного акту, Голодомору чи Холодомору.



"Адже Путін завжди раціоналізовував свої цілі. Його мета — відновити відчуття величі Росії, відновити Новоросію, тобто включити українські землі до складу Росії. Якщо ж він уб’є всіх людей в Україні, то не буде сенсу повертати ці землі до Росії. Якщо він спробує зруйнувати весь світ ядерною атакою, він назавжди увійде в історію, якщо якась історія взагалі залишиться, як божевільна людина, що намагалася покінчити з усім світом. Це в його плани не входить. Я не психіатр, як і ви, але, здається, він весь час поводиться раціонально і не є божевільним, хоча у цьому бажанні відновити Новоросію є певна світоглядна складова", - зауважив Брайза.

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