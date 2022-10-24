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Головна війна з Росією Твердження Росії про українську "брудну бомбу" - абсурдні, - Столтенберг

Твердження Росії про українську "брудну бомбу" - абсурдні, - Столтенберг

24 жовтня, 2022 понедiлок
18:28
війна з Росією Твердження Росії про українську "брудну бомбу" - абсурдні, - Столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, коментуючи звинувачення Росії щодо України у створенні "брудної бомби", застеріг Москву від використання неправдивих заяв як привід для ескалації війни

Про це Столтенберг сказав в інтерв’ю Politico в понеділок, 24 жовтня.

"Твердження про те, що Україна готується використовувати "брудні бомби" в Україні, є абсурдним", – заявив генсек Альянсу.

Також він зауважив, що говорити про використання Україною "брудної бомби" на власній території", за звільнення якої вона так важко бореться, абсурдно.

"Нас турбує те, що це частина моделі поведінки, яку ми вже бачили раніше з боку Росії – в Сирії, але також на початку війни, або безпосередньо перед початком війни в лютому. Йдеться про те, що Росія звинувачує інших у тому, що вони роблять те, що мають намір робити самі", – сказав Столтенберг.

  • 23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу обдзвонив країни НАТО і звинуватив Україну в приготуванні провокацій з "брудною бомбою".
  • 24 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що експерти МАГАТЕ приїдуть в Україну, щоб перевірити мирні об'єкти, на яких, нібито відбувається розробка "брудної бомби".
  • 24 жовтня стало відомо, що Микола Маломуж, генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 рр, вважає, що стратегічний посил Росії - звинуватити Україну у диверсійних терористичних актах, які можуть проводити росіяни на тимчасово окупованих або інших територіях нашої держави

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Світ
Україна
Росія
Єнс Столтенберг
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