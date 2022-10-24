Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Війська агресора програють на всіх напрямках, тому їхній новий командувач Суровікін використовує, за його словами, нетрадиційні методи, а саме - терор, залякування і провокації. Сьогодні вони хотіли б формувати думку серед громадян Росії та у світі, що в Україні не націоналісти та фашисти, а вже терористи, які підривали Кримській міст як обєкт цивільної інфраструктури, а також, що ми готуємо підрив Каховської греблі. Адже Росія під час загрози втратити режим та контроль, а тим більше програти у війні, готова до будь-яких провокацій у різних масштабах", - прокоментував генерал.



Микола Маломуж зазначив, що Путіна нема чому стримувати, якщо він бачить системний програш і падіння свого режиму.



"Для підтримки таких позицій, росіяни вийшли на абсурдний стратегічний рівень звинувачення України у використанні "брудної бомби", що начебто ми порушуємо всі принципи міжнародного права щодо незастосування ядерних можливостей у веденні війни. Тобто вони звинувачують нас у тому, чим самі нам і погрожують. Росія намагається спровокувати модель протистояння з Україною і звинуватити нас у терористичних загрозах, у підготовці нами якоїсь бомби. Вже всі передові країни світу зрозуміли й виступили з заявами, що це абсурдна ситуація і провокація ескалації. Зрозуміло, що мова йде необов'язково про ядерну ескалацію, але це може бути проведення диверсійних, терористичних актів на тимчасово окупованих росіянами територіях або на територіях нашої держави, щоб потім звинуватити у тому Україну. Це сьогодні стратегічний посил, який вони будуть намагатися реалізувати на практиці", - пояснив Маломуж.

23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу обдзвонив країни НАТО і звинуватив Україну в приготуванні провокацій з "брудною бомбою"

24 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що експерти МАГАТЕ приїдуть в Україну, щоб перевірити мирні об'єкти, на яких, нібито відбувається розробка "брудної бомби"

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