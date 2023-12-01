Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Новини Як алгоритми YouTube просувають конспірологію та пропаганду. Дослідження Texty.org.ua

Як алгоритми YouTube просувають конспірологію та пропаганду. Дослідження Texty.org.ua

1 грудня, 2023 п'ятниця
15:07
Новини

Платформа YouTube через систему рекомендації просуває загрозливий і небезпечний як для окремого глядача, так і для української національної безпеки контент

Це випливає з дослідження Texty.org.ua "Спіраль залежності", у якому взяли участь 205 користувачів. Вони встановили розроблений редакцією застосунок на браузер для відстеження всіх рекомендацій YouTube. Цей застосунок фіксував дані про переглянутий користувачами відеоконтент протягом червня - серпня 2023-го і рекомендації, які надавала платформа на основі цих переглядів.

Основні знахідки дослідження:

1. YouTube чутливий до питання мови, якою людина дивиться контент

Від того, якій мові — українській чи російській — користувач надає перевагу, напряму залежить мова відео зі списку рекомендацій.

Залежність майже прямолінійна. Чим більше переглядів російською, тим більше російськомовних рекомендацій. І навпаки.

2. Можна "хакнути" категоризацію відео на YouTube

Наприклад, відео з російським пропагандистом Яковом Кедмі було промарковане як "Кіно та анімація", а конспірологічні теорії іноді отримують позначку "Наука та технології".

Це означає, що є ймовірність того, що ці пропагандистські та конспірологічні відео випливуть в рекомендаціях людини, яка любить дивитися матеріали про кіно чи науку.

3. YouTube просуває заборонених персон та організації, проти інформаційного впливу яких він бореться

Наприклад, топпропагандист Володимир Соловйов заблокований на YouTube. Водночас він залишається присутнім у вигляді відеонарізок або в матеріалах, де прямо не вказано, що тут є заборонений ведучий.
Ще один цікавий приклад — у серпні 2023-го YouTube видалив два канали проросійського псевдоексперта зі США Скотта Ріттера, але після цього алгоритм все одно продовжив рекомендувати його інтерв’ю.
Щобільше - деякі YouTube-канали взагалі існують лише задля просування думок та твердження Ріттера і вони досі не заблоковані на платформі.

4. Історія переглядів впливає на систему рекомендацій

Навіть якщо людина дивиться нове відео, YouTube продовжує активно просувати контент із каналів, які користувач переглядав раніше. Це свідчить про те, що платформі зручніше проштовхувати "перевірені рекомендації", які створюють ефект бульбашки або циклічності.

5. Рекомендації — не лише особистий вибір

Алгоритм надання рекомендацій фокусується не лише на вас, а й на людях зі схожими інтересами. Якщо користувач переглядає проросійський контент, YouTube у системі рекомендацій також орієнтуватиметься на вподобання людей, які споживають аналогічний контент, і рекомендуватиме йому переглянуті ними відео.

**

Еспресо інформаційно підтримує дослідження Texty.org.ua

пропаганда
російські фейки
Читайте також:
коронавірус
30 листопада, 2023 четвер
У трьох областях України перевищено епідпоріг захворюваності на коронавірус і грип
москва, кремль
30 листопада, 2023 четвер
В Росії росте рівень соціальної напруги, - ГУР
пенсіонер
1 грудня, 2023 п'ятниця
"Вже пожив своє - йди на фронт": росіяни запустили новий фейк про мобілізацію в Україні
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.74
    Купівля 36.74
    Продаж 37.42
  • EUR
    Купівля 39.9
    Продаж 40.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
1 грудня
16:32
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
ООН назвала припинення перемир'я "кошмаром" для жителів Гази
16:26
Андрій Лунін, Реал - Наполі
Анчелотті виніс вердикт, чи зіграє Лунін у матчі "Реал" - "Гранада"
16:25
ДПСУ отримала від Нідерландів модульні польові госпіталі та машини медичної евакуації
16:17
Оновлено
Петро Порошенко
"Це дикий прецедент": Порошенко заявив, що його не випустили за кордон на міжнародні зустрічі у Вашингтоні та Варшаві
16:14
Ексклюзив
Україна
Яких інвестицій у людський капітал потребуватиме Україна у довгостроковій перспективі. Пояснюємо
16:06
"Дія" долучилася до розробки європейського цифрового гаманця
16:04
росія прапор занепад
Росію не обрали до складу ради Міжнародної морської організації
16:04
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Чи могли переговори з Росією у Стамбулі принести мир?
15:51
Місяць
США планують здійснити політ на Місяць через понад 50 років після останньої місії
15:44
В Україні запрацювали дві нові свердловини газу, ще одну відновили після 35 років перерви
15:42
ДБР викрило командира взводу, який під час війни продавав пальне свого підрозділу
15:23
врятований єнот
На Херсонщині через злочинну бездіяльність окупантів загинули тварини в зоопарку: подробиці
15:05
військові облігації, Дія
Федоров розповів, скільки прибутку отримали українці, які в Дії придбали військові облігації
15:02
Швейцарія
Швейцарія заморозила фінансові активи росіян на суму приблизно $8,81 млрд
14:42
сектор Гази
Евакуюватися із сектора Гази хочуть ще 146 українців, - посол Корнійчук
14:38
окупанти, орки
Вночі окупанти обстріляли село на Херсонщині: загинув чоловік, поранено літню жінку
14:32
на фото Національна музична академія України імені П. І. Чайковського
Інститут нацпам'яті визнав ім'я Чайковського у назві музакадемії символом російської імперської політики
14:29
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:25
Лукашенко на на саміті ООН COP28
Через Лукашенка: президенти Литви, Латвії та Польщі бойкотували спільне фото з іншими лідерами на саміті COP28
14:08
OPINION
Володимир Горбач
Чому Офіс президента досі боїться Порошенка
13:53
Росіяни викрали з Херсонського музею ліногравюру з Кобзарем
13:51
Ексклюзив
Петро Порошенко
Влада намагається зводити рахунки з опозицією: політичний аналітик про заборону виїзду Порошенка за кордон
13:49
Київ
У Дарницькому районі Києва впав будівельний кран: затопило вулицю
13:45
Огляд
Гроші
ВПО: хто може отримати цей статус та на яку грошову допомогу розраховувати
13:40
Подільсько-Воскресенський мостовий перехід
У Києві відкрили рух Подільсько-Воскресенським мостом для спецтранспорту, екстрених служб та пасажирських автобусів
13:26
Огляд
світ, міжнародний огляд
Друг Путіна Орбан штовхає ЄС у прірву в питанні України, а українські диверсанти підірвали головне залізничне сполучення між Росією та Китаєм. Акценти світових ЗМІ 1 грудня
13:18
Морські дрони
Британська розвідка назвала ключовий вид зброї для протидії РФ у Чорному морі
13:16
Кримський міст
Частину оборонних споруд Кримського мосту знищено потужним штормом, - аналітик OSINT
13:08
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін намагається відновити статус-кво своєї армії, - військовослужбовець Тимочко про посилення російських атак
12:35
військком
Можна надіслати онлайн: Міноборони спростило проходження ВЛК для військових
12:26
Володимир Сівкович
Координував інформдиверсії Шуфрича: СБУ оголосила нову підозру ексзаступнику секретаря РНБО Сівковичу
12:16
Партнерський матеріал
Ключовий момент: Україна – Швеція на Євро-2012 і світла голова Шевченка
12:12
на фото Володимир Зеленський
Зеленський побоюється, що конфлікт в Ізраїлі може "затьмарити" війну в Україні
12:05
Байкало-Амурська магістраль
СБУ влаштувала підрив ще одного вантажного потяга в Бурятії, - ЗМІ
12:00
OPINION
Віктор Каспрук
Що робити із замороженими фінансовими російськими активами на Заході?
11:44
вимкнення електроенергії
Через бойові дії знеструмлено частину споживачів у 8 областях: ситуація в енергосистемі станом на 1 грудня
11:19
Ексклюзив
окупанти
Ще певний час ми бачитимемо активізацію сил РФ по всій лінії фронту: Згурець про динаміку противника
11:00
ППО
Україна вироблятиме системи ППО з дальністю понад 100 км, - Міноборони
10:50
Віктор Орбан
Орбан вважає, що переговори про вступ України в ЄС навіть не слід розпочинати
10:46
Постер фільму "Мій карпатський дідусь"
Фільм "Мій карпатський дідусь" з Богданом Бенюком у головній ролі: коли вийде в національний прокат
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV