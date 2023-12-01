Як алгоритми YouTube просувають конспірологію та пропаганду. Дослідження Texty.org.ua

Це випливає з дослідження Texty.org.ua "Спіраль залежності", у якому взяли участь 205 користувачів. Вони встановили розроблений редакцією застосунок на браузер для відстеження всіх рекомендацій YouTube. Цей застосунок фіксував дані про переглянутий користувачами відеоконтент протягом червня - серпня 2023-го і рекомендації, які надавала платформа на основі цих переглядів.

Основні знахідки дослідження:

1. YouTube чутливий до питання мови, якою людина дивиться контент

Від того, якій мові — українській чи російській — користувач надає перевагу, напряму залежить мова відео зі списку рекомендацій.

Залежність майже прямолінійна. Чим більше переглядів російською, тим більше російськомовних рекомендацій. І навпаки.

2. Можна "хакнути" категоризацію відео на YouTube

Наприклад, відео з російським пропагандистом Яковом Кедмі було промарковане як "Кіно та анімація", а конспірологічні теорії іноді отримують позначку "Наука та технології".

Це означає, що є ймовірність того, що ці пропагандистські та конспірологічні відео випливуть в рекомендаціях людини, яка любить дивитися матеріали про кіно чи науку.

3. YouTube просуває заборонених персон та організації, проти інформаційного впливу яких він бореться

Наприклад, топпропагандист Володимир Соловйов заблокований на YouTube. Водночас він залишається присутнім у вигляді відеонарізок або в матеріалах, де прямо не вказано, що тут є заборонений ведучий.

Ще один цікавий приклад — у серпні 2023-го YouTube видалив два канали проросійського псевдоексперта зі США Скотта Ріттера, але після цього алгоритм все одно продовжив рекомендувати його інтерв’ю.

Щобільше - деякі YouTube-канали взагалі існують лише задля просування думок та твердження Ріттера і вони досі не заблоковані на платформі.

4. Історія переглядів впливає на систему рекомендацій

Навіть якщо людина дивиться нове відео, YouTube продовжує активно просувати контент із каналів, які користувач переглядав раніше. Це свідчить про те, що платформі зручніше проштовхувати "перевірені рекомендації", які створюють ефект бульбашки або циклічності.

5. Рекомендації — не лише особистий вибір

Алгоритм надання рекомендацій фокусується не лише на вас, а й на людях зі схожими інтересами. Якщо користувач переглядає проросійський контент, YouTube у системі рекомендацій також орієнтуватиметься на вподобання людей, які споживають аналогічний контент, і рекомендуватиме йому переглянуті ними відео.

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Еспресо інформаційно підтримує дослідження Texty.org.ua