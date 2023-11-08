Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Як генпрокурор Костін влаштовує своє життя в ЄС
OPINION

Як генпрокурор Костін влаштовує своє життя в ЄС

Євген Магда
8 листопада, 2023 середа
16:00
Погляд Євген Магда

Днями генпрокурор Андрій Костін повернувся з Франції, де "обговорював питання консолідації міжнародних зусиль для забезпечення відповідальності за злочин агресії"

Тема, без жартів, дуже важлива, бо покарання російських воєнних злочинців ми всі прагнемо. Іронія долі в тому, що про невідворотність покарання каже людина, яка сама його старанно уникає. Звісно, не за воєнні злочини, проте за дії, які мають важкі наслідки для репутації.

Буквально вчора побачив новину про протокол НАЗК щодо конфлікту інтересів, коли Костін, ще бувши депутатом, працевлаштував свою доньку Анастасію Костіну до свого колеги з фракції "Слуга Народу" Андрія Задорожного помічницею на державній службі. Тобто з отриманням зарплати – 26 тисяч гривень на місяць.

Читайте також: Арестович у партері

Однак протокол НАЗК досі не дійшов до судового розгляду. Його заблокували, бо не личить генеральному прокурору бути фігурантом справи. Несолідно, перед іноземними колегами незручно, бо на захід від України в таких випадках людина просто подає у відставку. Згадайте долю Франсуа Фіньйона, кандидата в президенти Франції, якому подібний випадок коштував шансів обратися главою держави.

Від Франції, до речі, рукою сягнути до Монако, де, ймовірно, зараз мешкає Анастасія Костіна, яку "за*бала эта Шотландия, Финляндия". Дійсно, це ж поза межами її сфери помічницької відповідальності.

Читайте також: Благодатний вогонь на базарі не сходить

А ще Костін може працевлаштовувати родичів і результативно претендувати на посади в правоохоронних структурах попри те, що мав проблеми з декларуванням, "оптимізував" оподаткування під час продажу нерухомості, має сумнівні політичні зв’язки та блокував судову реформу, що тепер є топперепоною до вступу України до ЄС і НАТО.

Унікальний випадок? Думаю, що ні – доведено Іриною Венедіктовою, послом України в Швейцарській Конфедерації.

Хоча навряд чи Костін переймається. Для нього персонально життя в ЄС настало. Поки для родини, а після відставки, як показує досвід, процес возз’єднання родини не забирає багато часу.

Джерело

Про автора. Євген Магда, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Україна
політика
Європа
корупція в Україні
НАЗК
Офіс генпрокурора
Андрій Костін
Читайте також:
8 листопада, 2023 середа
Ліга чемпіонів: який вигляд має таблиця групи "Шахтаря" після сенсаційної перемоги над "Барселоною"
Парад ганьби
7 листопада, 2023 вiвторок
"З упевненістю у своїй правоті": Росія остаточно вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі
Олексій Лабецький
Автор Олексій Любецький
5 листопада, 2023 неділя
Одні на Закарпатті у жалобі за загиблими 128-ї бригади, інші - вітають московського попа
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.1
    Купівля 37.1
    Продаж 37.65
  • EUR
    Купівля 39.53
    Продаж 40.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
8 листопада
16:51
Словаччина Україна
Словаччина не підтримала надання Україні 14-го пакета допомоги
16:51
Олександр Зінченко та Георгій Судаков (в центрі), Україна - Північна Македонія
Ребров оголосив список футболістів збірної України, викликаних на матч проти Італії
16:36
обстріл Херсона
РФ з окупованого лівобережжя обстріляла Херсон: поранено чоловіка
16:33
Володимир Сальдо
Суд у Одесі дав колаборанту Сальдо 15 років тюрми за держзраду
16:24
Rockstar Games, GTA, Grand Theft Auto
Rockstar Games анонсувала перший трейлер нової частини GTA
16:23
генератори
На випадок блекаутів: українські медзаклади мають понад 10 тис. генераторів
16:13
Ексклюзив
Загибель помічника Залужного Чистякова
Здивувало, як оперативно у МВС заявили про необережне поводження Частякова з гранатою, - військовий експерт Ступак
16:11
Намагалися вивезти з України компоненти для винищувачів МіГ-29: СБУ затримала трьох людей
15:52
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:47
фільм "Між нами"
Українська стрічка "Між нами" за перший тиждень прокату зібрала 515 тис. грн
15:42
Rheinmetall
Німецький Rheinmetall виготовить для ЗСУ 100 тис. боєприпасів до мінометів
15:29
Ексклюзив
На Мелітопольському напрямку ворог шукає слабкі місця в обороні ЗСУ, - військовослужбовець Бурлик
15:23
книжки
В Україні видаватимуть сертифікати на придбання книжок: хто може отримати
15:23
До Києва прибув міністр транспорту США Піт Буттіджедж
До Києва прибув міністр транспорту США Піт Буттіджедж
15:16
У ДБР назвали основну версію загибелі помічника Залужного
15:14
погода осінь
Дощ мине, але на сході очікується рвучкий вітер: прогноз погоди на 9 листопада від Наталки Діденко
15:09
Активіст, який зник у Тбілісі, може перебувати в російському СІЗО, - правозахисники
14:41
Дію інтегрували із застосунком Укрзалізниці для боротьби з перекупниками квитків
14:24
Вадим Гутцайт
Міністр молоді та спорту Гутцайт подав заяву на звільнення
14:12
війна в Україні
Росіяни намагатимуться захопити Авдіївку до кінця року, – голова розвідки Естонії
14:03
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Що не так з Іриною Фаріон? Чому варто припинити хейт піхотинців і зайнятися тилом
14:00
Сергій Жадан
Жадан про виступи російських митців у Європі: "Культура є тим майданчиком, де РФ адвокатує своїх воєнних злочинців"
13:54
Кадр з фільму "Гра і сліпоту"
На телеканалі Еспресо фільм "Гра в сліпоту" про незламність людей з інвалідністю
13:52
Оновлено
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Єврокомісія рекомендує розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС
13:50
Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару Аль Тані
Відновлення України та безпекові гарантії: Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Японії
13:46
грузія
Єврокомісія підтримала надання Грузії статусу кандидата за певних умов
13:45
булінг
Що таке булінг, як на нього реагувати, як захистити дитину від цькування
13:43
Ексклюзив
Анджей Дуда та Володимир Зеленський
Основний ключ для євроінтеграції України - історичне примирення України та Польщі, - міжнародний оглядач Брайлян
13:41
дністер
Верховна Рада ратифікувала угоду з Молдовою щодо будівництва мосту через Дністер
13:37
ДТП у центрі Києва
У центрі Києва сталася ДТП за участю двох маршруток: постраждали 7 людей
13:29
Рада схвалила законопроєкт про спрямування військового ПДФО в держбюджет
13:17
Оновлено
Михайло Філіпоненко
У Луганську підірвали колаборанта, причетного до катувань українців. Розвідка заявила про спецоперацію з партизанами
13:14
Ядерна безпека
В Україні побудують завод із виробництва контейнерів для відпрацьованого ядерного палива
13:09
Катували цивільних, ветеранів ООС і АТО: 26 членам "МВС РФ" з ТОТ Херсонщини оголосили підозру
13:02
Білогірське водосховище
В окупованому Криму частина Білогірського водосховища повністю висохла, - Крим.Реалії
12:59
лідерка "Євромайдан-Варшава" Наталка Панченко
Є прямий ризик загрози моєму життю: нас можуть викрасти або вбити, - лідерка "Євромайдан-Варшава"
12:58
Верховна Рада
В Україні продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації
12:48
Укроборонпром
Укроборонпром відсторонив двох директорів підприємств, одного з них заарештовано
12:30
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 8 листопада: за скільки можна купити долар та євро в обмінниках
12:26
Amazon
Конкурент OpenAI: Amazon зібрала команду для навчання власної моделі ШІ Olympus
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV