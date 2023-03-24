Так, в одному з оголошень пропонують прямий рейс із Києва до тимчасово окупованого Донецька та Волновахи. Коштує це 350 євро. Однак їхати доведеться не автобусом, а легковим автомобілем.

Як дізналося Еспресо, дорога займає дві доби, без ночівлі. Як повідомляє "перевізник", рейс пролягає через країни ЄС, тобто єдиним можливим методом доїхати в окупований Донецьк – через ЄС і Росію. І це незаконний перетин українського кордону, що в майбутньому може призвести до чималих проблем для пасажирів.

Такі "легкові" рейси здійснюють раз у півтора тижня, бронювати собі місце можна не раніше ніж за тиждень до самої поїздки. Як вдалося дізнатися журналістам, на такому рейсі працюють 2 водії. Це може свідчити, що в якійсь із країн ЄС відбувається пересадка на авто з російськими номерними знаками, яке й везе пасажирів через РФ на окуповані території.

Така сама схема була і в перевезеннях зі Львова до Москви та за нею ж працювали викриті СБУ ділки.

Пропонують також і перевезення мікроавтобусом. До прикладу, з тимчасово окупованого Криму до Києва "комфортабельним мікроавтобусом" на 18 місць вас можуть довезти всього за 300 доларів. Щоправда, така дорога займе аж до 4 діб. І звичайно, Москва є обов’язком пунктом для зупинки. У списку міст є не лише тимчасово окупований Сімферополь, а й тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей. Маршрути здійснюють і у зворотному напрямку. Головне – мати український паспорт. І гроші.

Як йдеться у відповіді СБУ на запит "Еспресо.Захід", прокуратура АР Крим і Севастополя наразі проводить 2 досудові розслідування щодо незаконного перетинання держкордону України. Однак детальнішу інформацію повідомити не можуть через обмеження на розголошення контррозвідувальної діяльності. Разом із тим, Служба безпеки України запевнила, що ретельно перевіряє інформацію щодо осіб, які можуть бути причетні до незаконних пасажирських перевезень.