Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Як і за скільки діють незаконні перевезення на тимчасово окуповані Росією території України

Як і за скільки діють незаконні перевезення на тимчасово окуповані Росією території України

24 березня, 2023 п'ятниця
20:09
Кримінал перевезення

Попри те, що в лютому 2023 року СБУ викрила схему незаконного перевезення громадян з Києва на тимчасово окуповані території, соцмережі все ще рясніють оголошеннями про пасажирські перевезення такого типу

Так, в одному з оголошень пропонують прямий рейс із Києва до тимчасово окупованого Донецька та Волновахи. Коштує це 350 євро. Однак їхати доведеться не автобусом, а легковим автомобілем.

Як дізналося Еспресо, дорога займає дві доби, без ночівлі. Як повідомляє "перевізник", рейс пролягає через країни ЄС, тобто єдиним можливим методом доїхати в окупований Донецьк – через ЄС і Росію. І це незаконний перетин українського кордону, що в майбутньому може призвести до чималих проблем для пасажирів.

Такі "легкові" рейси здійснюють раз у півтора тижня, бронювати собі місце можна не раніше ніж за тиждень до самої поїздки. Як вдалося дізнатися журналістам, на такому рейсі працюють 2 водії. Це може свідчити, що в якійсь із країн ЄС відбувається пересадка на авто з російськими номерними знаками, яке й везе пасажирів через РФ на окуповані території.

Така сама схема була і в перевезеннях зі Львова до Москви та за нею ж працювали викриті СБУ ділки.

Пропонують також і перевезення мікроавтобусом. До прикладу, з тимчасово окупованого Криму до Києва "комфортабельним мікроавтобусом" на 18 місць вас можуть довезти всього за 300 доларів. Щоправда, така дорога займе аж до 4 діб. І звичайно, Москва є обов’язком пунктом для зупинки. У списку міст є не лише тимчасово окупований Сімферополь, а й тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей. Маршрути здійснюють і у зворотному напрямку. Головне – мати український паспорт. І гроші. 

Як йдеться у відповіді СБУ на запит "Еспресо.Захід", прокуратура АР Крим і Севастополя наразі проводить 2 досудові розслідування щодо незаконного перетинання держкордону України. Однак детальнішу інформацію повідомити не можуть через обмеження на розголошення контррозвідувальної діяльності. Разом із тим, Служба безпеки України запевнила, що ретельно перевіряє інформацію щодо осіб, які можуть бути причетні до незаконних пасажирських перевезень.

  • Раніше ми вже писали про перевезення до Росії з різних українських міст, зокрема й Львова
  • Проте в СБУ застерегли, що насправді оголошення про перевезення в РФ публікують шахраї
Читайте також:
Тайсон Ф'юрі
22 березня, 2023 середа
Ф'юрі дав задню після рішення Усика припинити переговори про бій
на фото голова МЗС Бразилії Мауро Вієйра
22 березня, 2023 середа
"Можуть виникнути ускладнення": Бразилія, яка є членом МКС, прокоментувала можливість арешту Путіна
Джозеф Байден
23 березня, 2023 четвер
США не запросили Туреччину та Угорщину на представницький Саміт за демократію, - Foreign Policy
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.03
    Купівля 38.03
    Продаж 38.79
  • EUR
    Купівля 40.56
    Продаж 41.46
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
24 березня
21:19
Огляд
світ, міжнародний огляд
ЗСУ може скоро розпочати контрнаступ, українська тенісистка Костюк відмовилась потиснути руку росіянці, а Моравецький наголошує на недостатній підтримці Німеччини. Світові ЗМІ про Україну 24 березня
21:09
Окупанти
Окупанти надалі перекидають військові вантажі на північ Донеччини, - Андрющенко
20:54
Володимир Зеленський
СБУ проходить фундаментальну внутрішню трансформацію, - Зеленський
20:51
Зосередилися на відновленні зруйнованого Росією: Зеленський зустрівся з делегацією Світового банку
20:44
мобілізація рф солдати орки
Росія прагне набрати ще 400 тис. контрактників після невдач на полі бою, - Bloomberg
20:42
Сирія
Росія намагається спровокувати США польотами над військовими базами в Сирії
20:26
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:18
TikTok
У Франції чиновникам заборонили користуватися TikTok і Netflix на робочих смартфонах
20:08
Володимир Зеленський
Зеленський утворив військові адміністрації у Сєверодонецьку та ще двох тимчасово окупованих містах
20:04
OPINION
Віктор Трегубов
"Доктор Ліза" та гаазький ордер для Путіна
20:02
У Польщі планують зобов'язати дітей з України відвідувати місцеві школи
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 394-го дня війни: українські морпіхи знищили сховище окупантів із боєприпасами, в Україні розпочинають масове виробництво дронів
20:00
Огляд
Олександр Усик
Україна у фіналі Євро з футзалу, зірваний бій Усика та національна команда з футболу: Огляд найголовніших подій українського спорту за 18-24 березня
19:48
Обстріл Херсонщини
На Херсонщині росіяни обстріляли приватний будинок. Поранено місцеву жінку
19:30
Еммануель Макрон
Президент Франції поїде до Китаю разом із головою Єврокомісії
19:27
Томас Тухель
"Баварія" погнала головного тренера і назвала ім'я нового
19:13
Зеленський нагородив голову МЗС Литви орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня
19:08
Бахмут
Прикордонники відбили 3 атаки вагнерівців у Бахмуті
19:02
Іраклій Гарібашвілі
Прем'єр Грузії Гарібашвілі заявив про "небезпечний план українізації" країни
18:51
Окупанти
На Луганщині окупанти ускладнили цивільним пересування між населеними пунктами, - Генштаб
18:37
ДПСУ затримала священника, який мав зв’язки з РФ
18:25
Біньямін Нетаньягу
Ізраїль на тлі протестів проти судових змін ухвалив закон про повноваження кнесету і уряду відсторонювати прем'єра
18:24
обстріл
Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини: одна людина загинула
18:22
Ексклюзив
ЗСУ
"Доведеться робити все одночасно": експерт Defense Express Киричевський назвав задачі ЗСУ під час контрнаступу
18:21
Даніель Дюбуа
Хочу покінчити з домінуванням Усика, - наступний суперник українця зробив амбітну заяву 
18:09
безпілотник "Лелека-100"
В Україні розпочинають масове виробництво дронів, - Федоров
18:01
Денис Шмигаль
Будівництво фортифікацій, вантажні перевезення: уряд ухвалив низку рішень щодо логістики та оборонної інфраструктури
18:01
OPINION
Вадим Денисенко
Зернова угода. Чи зможуть росіяни продовжити шантаж?
17:59
збірна України, Віктор Циганков
Англія - Україна: букмекери дали невтішний прогноз на матч кваліфікації Євро-2024
17:49
Полтава
На Полтавщині скоротили комендантську годину
17:47
Луїс Інасіо Лула да Сілва
Президент Бразилії під час візиту до Китаю запропонує створити "клуб миру" для припинення війни РФ із Україною, - FT
17:46
Огляд
Небезпечний
"Памфір", "Небезпечний" чи "Спадщина": що подивитися на вихідні
17:28
безробіття
Кабмін затвердив порядок підготовки та перепідготовки безробітних: подробиці
17:27
Путін
ПАР проводить юридичні консультації для уникнення арешту Путіна в разі його приїзду на БРІКС, - Bloomberg
17:21
літак Лукашенка
Мінфін США розширив санкції щодо Білорусі: до списку додали літак Лукашенка, 3 юридичних та 9 фізичних осіб
17:21
Анатолій Трубін, "Шахтар", Ліга Європи
У футболі змінять правила щодо пенальті
17:11
Leroy Merlin
Компанія-власник Leroy Merlin планує передати контроль над магазинами в РФ місцевому менеджменту
17:09
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Поблизу "Північного потоку - 2" виявили невідомий об'єкт, Кремль заявив про важливість його ідентифікації
17:00
вимкнення електроенергії
Уряд зберіг фіксовану ціну на електроенергію для населення до 30 квітня
16:59
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морпіхи знищили за день 35 росіян та сховище з боєприпасами
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV