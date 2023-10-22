Як історія позначилася на результатах польських виборів
Якщо ви думаєте, що ефект колії — це прокляття однієї лише Росії чи України, — не журіться! Польщу це теж не оминуло
Ось результати недільного голосування, накладені на мапу поділів країни.
Колишні підросійська та підавстрійська частини голосували переважно за панівних консерваторів, піднімецька, а також мегаполіс Варшава — за опозиційних лібералів.
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Фото: Facebook Сергія Громенка
Цікаві винятки. Лодзь, хоч і в підросійській частині, голосувала за лібералів, бо це — майже промислова столиця Польщі. Краків з підавстрійської частини — теж велике місто. А от чому в піднімецькій частині на північ від Лєґніци — консервативна пляма, і чому такі ліберальні Бялосток і район південніше Перемишля в підросійській частині — загадка. Може, хтось із польских френдів пояснить.
Висновки:
1. Історична колія існує і дається взнаки навіть через 100+ років.
2. Історична колія уражає навіть заможні суспільства.
3. Урбанізація з освітою та індустріалізацією може допомогти подолати ефект колії (хоча і не завжди).
Коротше, історія має значення! Але історія — не вирок!
Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань
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