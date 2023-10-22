Ось результати недільного голосування, накладені на мапу поділів країни.

Колишні підросійська та підавстрійська частини голосували переважно за панівних консерваторів, піднімецька, а також мегаполіс Варшава — за опозиційних лібералів.

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Фото: Facebook Сергія Громенка

Цікаві винятки. Лодзь, хоч і в підросійській частині, голосувала за лібералів, бо це — майже промислова столиця Польщі. Краків з підавстрійської частини — теж велике місто. А от чому в піднімецькій частині на північ від Лєґніци — консервативна пляма, і чому такі ліберальні Бялосток і район південніше Перемишля в підросійській частині — загадка. Може, хтось із польских френдів пояснить.

Висновки:

1. Історична колія існує і дається взнаки навіть через 100+ років.

2. Історична колія уражає навіть заможні суспільства.

3. Урбанізація з освітою та індустріалізацією може допомогти подолати ефект колії (хоча і не завжди).

Коротше, історія має значення! Але історія — не вирок!

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Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань

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