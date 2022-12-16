"Як колишньому футболісту – страшно стає": Лукашенко присоромив міністра спорту за стан футболу у Білорусі

Про це повідомляє "БелТА".

За словами Лукашенка, він - колишній футболіст.

"Йде чемпіонат світу. Я щось, Сергій Михайлович (прим. - Ковальчук, міністр спорту Білорусі), не помітив там наших футболістів. Чи я просто погано спостерігаю за чемпіонатом світу? Там і близько немає. Щобільше, я порівнюю гру наших футболістів із тим футболом, який сьогодні показують там спортсмени. І до того ж вони показують ці результати в зимовий період. І як колишньому футболісту, котрий займався багато футболом, – мені просто страшно стає", - заявив самопроголошений президент Білорусі.

Лукашенко явно не задоволений роботою Сергія Ковальчука.

"Стан цього виду спорту, як і багатьох інших, у жахливому становищі. А колись, призначаючи вас, я сподівався, що ви як людина військова, що любить спорт, розуміє в ньому, повернете там. Я про віцепрем’єра (Ігоря Петришенка, він також був присутній на зустрічі – прим.) не говорю. Я не бачу там взагалі віцепрем’єра. У жодній соціальній сфері тощо. Ну і що, минув час, чимало років, а якщо рік за два – знаєш скільки, і де ці результати?", – скаржиться Лукашенко.

Збірна Білорусі з футболу займає 97 місце у рейтингу ФІФА. Білорусь жодного разу не виходила на ЧС і ЧЄ.

У таблиці коефіцієнтів УЄФА Білорусь йде 39 з 55 європейських країн.

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