Про це повідомила Маріупольська міська рада у телеграмі.

"Маріупольці продовжують сидіти без води та електрики. У місті наростає невдоволення, адже окупанти не поспішають виконувати обіцянки, а незабаром зима і почнуться холоди. Про це вже повідомляють навіть самі "днрівські" пабліки. Перші протести вже починаються", - йдеться у повідомленні.

Мешканці міста прийшли вимагати дій від так званої влади та комунальних служб. Зазначається, що комунальники відмовляються ремонтувати порив на вулиці та розбиту підстанцію.

"Так, жителі будинків по проспекту Перемоги, 72, 74, 76 зібралися біля будівлі "Азовжитлокомплекс". За їхніми словами, у будинках вже третій місяць немає води та світла. Люди виживають. Адміністрація ж не дає жодних відповідей про причини... Так виглядає "турбота" з боку окупантів", - пише Маріупольська міська рада.

Також повідомляється, що російські окупанти лише номінально відновили жеки, які насправді не працюють.

"Люди з інших районів також обурюються відсутністю елементарних умов для життя. Окупанти відновили жеки, які бездіють. "Для чого ця контора?", "Ми як печерні люди – без води та світла третій місяць", - скаржаться маріупольці, йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі чергова криза. Вони не можуть забезпечити продовольчі потреби мешканців. Цього разу з хлібом.

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