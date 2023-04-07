Спостерігаючи за візитом президента Зеленського до Польщі, я згадував, як кількома днями раніше один з дідів, які зараз очолюють московитів, на прізвище Патрушев розмірковував про бажання Польщі "захопити частину України".

Це не нова тема. З цією ідіотичною концепцією вони носяться від початку вторгнення власних військ на терени України. Дуже вони про таке мріяли, аби інші сусіди України разом з ними стали злочинцями, взявши участь у знищенні суверенної держави. Вони про це і досі мріють, намагаючись "матеріалізувати" думки у власних виступах.

З ідіотичною концепцією росіяни носяться від початку вторгнення власних військ на терени України. Дуже вони про таке мріяли, аби інші сусіди України разом з ними стали злочинцями, взявши участь у знищенні суверенної держави. Вони про це і досі мріють, намагаючись "матеріалізувати" думки у власних виступах

Вони не спроможні зрозуміти, ці божевільні діди, що більше ніхто так у XXI ст. у Європі не мислить, і намагання щось завоювати — це індикатор дурості та слабкості, а не "величі".

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За час після вторгнення Зеленський здійснив невелику кількість закордонних візитів, і всі вони були знакові. І у Вашингтон, і у Брюссель, і у Лондон. Тепер на черзі Варшава — стратегічний партнер України серед держав-членів НАТО. І цей візит знаменує кристалізацію, оформлення цього партнерства. Не випадково було підписано низку документів щодо партнерства в оборонній сфері.

Рік тому, у час найтяжчих випробувань для новітньої української державності, Польща надавала допомогу для України, яка була надважливою. Але треба розуміти, що це повністю відповідало інтересам самої Польщі.

Україна завдяки співпраці: 1) одержала захищений тил, місце ремонту техніки, логістичний центр, базу підготовки армії; 2) безпечне місце для біженців; 3) шлях для підтримання економічних відносин зі світом.

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І Польща одержала чимало від співпраці з Україною. Частина відповідних результатів буде відчуватися згодом. Наприклад, у вигляді прямої військової присутності США у Польщі, або перезавантаження польської оборонної промисловості

Але і Польща одержала чимало від співпраці з Україною. Частина відповідних результатів буде відчуватися згодом. Наприклад, у вигляді прямої військової присутності США у Польщі, або перезавантаження польської оборонної промисловості. Чималі репутаційні вигоди — це теж важливо.

Саме так стверджують своє значення у XXI сторіччі нормальні держави. У той час як архаїчні шизофреніки все руйнують, втрачають і намагаються вхопитися за минуле, якого вже немає і ніколи не буде.

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Про автора. Петро Олещук, політолог

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