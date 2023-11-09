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Як просто, швидко та смачно приготувати пастилу з яблук
"Мінімум витрат, максимум користі!" - таке гасло отримала яблучна пастила. Крім фруктового наповнення, пастила ще й незамінна в дієтичному харчуванні. Пошкоджені або просто не надто смачні яблука люди часто викидають. Пастила з яблук – це буде прекрасний вихід в такій незручній ситуації
Інгредієнти для приготування пастили з яблук:
- яблука – два кілограми
- горіхи волоські (почищені й подрібнені) - пів склянки
- олія рослинна рафінована – одна столова ложка
Покроковий рецепт приготування пастили з яблук:
- миємо яблука
- видаляємо всі зовнішні пошкодження
- розрізаємо навпіл
- видаляємо серцевину і плодоніжку
- нарізаємо великими шматочками
- вибираємо товстостінну каструлю
- на дно каструлі наливаємо чверть склянки води
- засипаємо порізані яблука
- доводимо до кипіння
- варимо яблука під кришкою до повного розм'якшення
- прямо у каструлі подрібнюємо яблука блендером до пюреподібної маси, додаємо подрібнені волоські горіхи
- яблучне пюре залишаємо на маленькому вогні без кришки для випаровування зайвої рідини
- вистилаємо деко пергаментним папером
- злегка змащуємо рафінованою олією
- висипаємо нашу горіхово-яблучну суміш на деко
- розрівнюємо ложкою
- нагріваємо духовку до 100-120 градусів
- ставимо пастилу в духовку
- процес висушування пастили займає кілька годин
- визначити готовність пастили можна по насиченому кольору і пружній, але не липкій консистенції
- готову пастилу дістаємо з духовки
- перевертаємо на чисту рівну поверхню
- знімаємо пергаментний папір
- якщо ви плануєте зберігати пастилу досить довго, то її потрібно без паперу загорнути в щільний рулон і покласти в суху чисту банку з щільно закритою кришкою
- зберігати банку з пастилою можна в холодильнику
- якщо пастила планується до поїдання без зволікань, то розрізаємо ножицями пласт на смужки.
Смачного!
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