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Як приготувати смачні сирники
Якість цих смаколиків багато в чому залежить від якості сиру. Він має бути не тільки свіжим, а й з однорідною текстурою. Сир не повинен бути дуже м'яким чи мокрим
1. Рецепт сирників: класичні сирники з яйцем та борошном
Як приготувати класичні сирники?
Інгредієнти:
- 250 г сиру
- 2 ст. ложки борошна
- 1 яйце;
- 1 ст. ложка цукру
Приготування класичних сирників:
- З'єднуємо сир, цукор і яйце
- Масу довести до однорідної консистенції
- Засипаємо до неї борошно
- Ще раз ретельно вимішуємо
- Ліпимо сирники
- Смажимо
2. Сирники без борошна з манкою
Як приготувати сирники без борошна з манкою?
Інгредієнти:
- 600 г сиру
- 1 яйце
- 3 ст. ложки манної крупи
- 3 ст. ложки цукру
- дрібка солі
Приготування сирників без борошна:
- Ретельно змішуємо сир, манку, яйце, цукор та сіль
- Тісто повинне відлежатись в холодильник близько години
- Ліпимо сирники
- Смажимо
3. Сирники без борошна і яєць
Як приготувати сирники без борошна і яєць?
Інгредієнти:
- 200 г сиру
- 2 ст. ложки манної крупи
- 2 ст. ложки цукру
- дрібка солі
Приготування сирників без борошна і муки:
- З'єднуємо манку, сир, цукор та сіль
- Залишаємо масу на пів години "настоятись"
- Ліпимо сирники
- Смажимо
4. Сирники з яблуками
Як приготувати сирники з яблуками?
Інгредієнти:
- 500 г сиру
- 2 яйця
- 2 яблука
- 3 ст. ложки цукру
- 5 ст. ложок борошна
Приготування сирників з яблуками
- Розтираємо сир з яйцями
- Очищаємо яблука
- Натаємо яблука на тертці
- Додаємо яблука з цукром до сиру
- Ретельно все перемішуємо
- Всипаємо борошно
- Ще раз усе ретельно змішуємо
- Ліпимо сирники
- Смажимо
5. Сирники з гарбузом
Як приготувати сирники з гарбузом
Інгредієнти:
- 100 г гарбуза вареного
- 1 ч. ложка кориці
- 250 г сиру
- 1 яйце
- 1 ст. ложка крупи манної
- дрібка солі
- 2 ст. ложки цукру
- 3 ст. ложки борошна
Приготування сирників з гарбузом
- Перетворюємо на пюре наш гарбуз
- Додаємо до нього корицю
- З'єднуємо сир, манку, яйце, цукор, сіль та гарбуз
- Залишаємо суміш на 20 хвилин вистоятись
- Додаємо в тісто борошно
- Ретельно вимішуємо
- Ліпимо сирники
- Смажимо
Смачного!
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