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Як приготувати суп із фрикадельками
Суп із фрикадельками – простий та швидкий в приготуванні. Якщо фрикадельки будуть заготовлені й завчасно заморожені, то на його приготування піде всього п'ять хвилин
Інгредієнти для супу із фрикадельками:
- 400 г м’ясного фаршу
- 1,5 л води
- 300 г картоплі
- 150 г моркви
- 150 г цибулі
- Сіль, перець, кріп, петрушка та зелена цибуля – на смак
Рецепт приготування супу з фрикадельками:
- Готуємо усі інгредієнти
- М'ясо/овочі ретельно миємо
- Перемелюємо через м'ясорубку м’ясо
- Солимо/перчимо
- Перемішуємо все до однорідної маси
- Додаємо 2 дрібки солі
- Ретельно вимішуємо фарш
- Нарізаємо дрібно цибулю
- Натираємо на тертці моркву
- Наливаємо в сковорідку трохи олії
- Прогріваємо її
- Насипаємо в сковорідку порізані овочі
- Обсмажуємо їх
- Часто помішуємо
- Обсмажуємо до золотистого відтінку цибулі
- Нарізаємо картоплю невеличкими кубиками
- Ліпимо з фаршу кульки
- Складаємо їх на дошку
- Наливаємо в каструлю 1,5 л води
- Доводимо воду до кипіння
- Додаємо до води сіль/перець
- У киплячу воду закладаємо фрикадельки
- Знову доводимо до кипіння
- Піну збираємо й викидаємо
- Одночасно із фрикадельками додаємо у воду картоплю
- Обсмажені овочі додаємо через сім хвилин
- Знову доводимо суп до кипіння
- Вимикаємо вогонь
- Накриваємо каструлю кришкою
- Час, щоб страва настоялась – до 20 хв.
- Поки суп настоюється — нарізаємо на смак кріп/петрушку/зелену цибулю, аби потім притрусити страву вже в тарілці
Смачного!
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