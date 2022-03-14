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Як провести процедуру діалізу в воєнних умовах. Пояснює МОЗ
Міністерство охорони здоров'я опублікувало перелік лікарень де можна провести процедуру діалізу під час воєнних дій
Перелік медичних закладів із посиланнями МОЗ опублікувало у Telegram.
Якщо людина виїхала із зони активних бойових дій в безпечне місце, то потрібно звернутися до найближчої лікарні, яка має договір з НСЗУ за напрямом гемодіалізу або перитонеального діалізу. Знайти такі лікарні можна за посиланням (вкладка "Укладені договори про медичне обслуговування населення").
Якщо людина залишається вдома та вимушена змінити лікарню через небезпеку, то за посиланням можна знайти інформацію про лікарні, які надають послуги діалізу в Києві, а також у Київській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській областях.
Також можна переглянути карту місць проведення гемодіалізу у відділеннях медичних закладів по всій Україні.
Діаліз — вивід з організму токсинів і надлишків рідини за допомогою процедури очищення крові. Пацієнти із хронічними хворобами нирок мають проходити таку процедуру кілька разів на тиждень.
- Нагадаємо, КМДА оприлюднила контакти безоплатних стоматологій та медзакладів для паліативних пацієнтів і відкрила гарячу лінію для онкохворих.
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