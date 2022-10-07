Як родини Фінляндії допомагають українським воїнам
Фінська диригентка привезла в Україну вже п'яту машину для ЗСУ, а також запакувала її потрібним обладнаннями для війська. А фінські родини сплели для наших захисників 20 тисяч пар шкарпеток, що будуть зігрівати взимку
У п'ятницю, 7 жовтня, о 14:30 у програмі "Волонтери та війна" Христина Парубій поговорить з фінською диригенткою та волонтеркою Далею Стасевською. Чому жінка з Фінляндії почала допомагати українському війську та як фінські родини допомагають нашим захисникам. А також, як диригентка закликає світову спільноту допомагати Україні.
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