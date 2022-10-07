Як родини Фінляндії допомагають українським воїнам

У п'ятницю, 7 жовтня, о 14:30 у програмі "Волонтери та війна" Христина Парубій поговорить з фінською диригенткою та волонтеркою Далею Стасевською. Чому жінка з Фінляндії почала допомагати українському війську та як фінські родини допомагають нашим захисникам. А також, як диригентка закликає світову спільноту допомагати Україні.

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