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Як швидко засолити червону рибу. Читайте наш простий рецепт
Засолити червону рибу можна, як порційними шматочками, так і цілим шматком. Радимо вам смачний швидкий рецепт
Солена червона риба
Інгредієнти:
- сьомга - 600 г
- сіль - одна столова ложка
- цукор - половина столової ложки
Покроковий рецепт приготування:
- очищаємо рибу від луски
- видаляємо хребет, ребра та кістки
- залишаємо шкіру
- змішуємо сіль з цукром
- посипаємо рибу з усіх боків сумішшю солі та цукру
- якщо солити червону рибу цілим шматком, тоді через дванадцять годин отримаємо малосольну рибу
- солимо рибу тільки в скляній ємності
- а от щоб засолити рибу дуже швидко, тоді нарізаємо її шматочками товщиною в один сантиметр та посипаємо сумішшю солі й цукру, і вже через дві години Ваша риба буде готова
- під час процесу соління з червоної риби виділятиметься рідина під дією солі
- тоді, коли ступінь посолу вам буде до смаку - цю рідину зливайте, а рибу перекладайте в чисту скляну ємність.
Смачного!
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